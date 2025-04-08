Otomobilin çarptığı bisikletteki öğretmen hayatını kaybetti

Otomobil sürücüsü A.E.B. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz'ın ağır yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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