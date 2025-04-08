Beden Eğitimi Öğretmenine, Moldova'da milli görev

Denizli Halter İl Temsilcisi, Kadın Milli Takım Teknik Direktörü ve aynı zamanda Denizli Lisesi beden eğitimi öğretmeni olan Ferhat Coşkun, Moldova'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda görev alacak.

Türkiye Halter Milli Takımı Avrupa Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Türkiye Halter Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için kamp sürecini tamamlıyor. 13-21 Nisan 2025 tarihleri arasında Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenecek Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'na 10 milli sporcumuz Türkiye'yi temsil edecek. Denizli Halter İl Temsilcisi, Kadın Milli Takım Teknik Direktörü ve aynı zamanda Denizli Lisesi Beden eğitimi öğretmeni olan Ferhat Coşkun, Moldova'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası için Federasyon tarafından görevlendirildi.

"Hedefimiz, bu şampiyonanın yıldızı olmak"

Şampiyona öncesinde yaklaşık iki aydır Antalya ve Konya'da yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini belirten antrenör Coşkun, "Hedefimiz, bu şampiyonanın yıldızı olmak. Sporcularımızın tamamının altın madalya ile dönmesini bekliyoruz. Asıl amacımız ise 2028 Olimpiyat Oyunları'nda yer almak." dedi.Milli kafilenin 10 Nisan 2025 Perşembe günü yola çıkması bekleniyor.