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Kardeş katliamı: Öğretmen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Adana'da bir biyoloji öğretmeni, kardeşi tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli tutuklandı ve ifadesinde kendinde olmadığını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 18:54, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 19:30
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Kardeş katliamı: Öğretmen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Adana'da biyoloji öğretmeni, evinde kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli tutuklanırken, ifadesinde "Kendimde değildim" dediği öğrenildi.

Olayın Detayları ve Gelişmeler

Olay, bir hafta önce Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.A. (31), ağabeyi M.A.'nın (35) evine gitti. Burada iki kardeş ortak poşet imalat fabrikası açmak için anlaştı. A.A., küçük kardeşleri D.A.'nın da girecekleri işe ortak olmasını istedi. Ancak ağabey, küçük kardeşi ile küs olduğu için bu teklifi kabul etmedi. Alkollü oldukları öne sürülen iki kardeş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada ağabey kardeşini dövdü. Bu sırada A.A. eline geçirdiği bıçakla ağabeyini göğsünden 3 kere bıçakladı. Apartman sakinleri çıkan sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, kavgada dayak yiyerek yaralanan kardeşi Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

"Kafama Şişeyle Vurdu, Kendimde Değildim"

Hastanede tedavi sonrası A.A., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan bıçak ise apartmanın bahçesinde bulundu. Yapılan incelemelerde cinayeti A.A.'nın işlediği tespit edildi.Emniyetteki ifadesinde A.A.'nın, "Kafama şişeyle vurdu, geri kalan hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Kendimde değildim" dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan, hayatını kaybeden ağabeyin biyoloji öğretmeni olduğu öğrenildi.

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