Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı

e-Devlet kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

MEBBİS kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net