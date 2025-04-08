Pişmiş Tavuk Döner Üzerine Çiğ Tavuk Tehlikesi

Tavuk döner hem lezzetli hem de ucuz bir gıda olduğu için en sık tüketilen ürünlerin başında geliyor. Ancak Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişi yediği tavuk dönerden zehirlendi. Hal böyle olunca tavuk döner zehirlenmesi ciddi gıda güvenliği endişelerine neden oldu. Birçok ilde olduğu gibi Adana'da da bazı dönercilerin pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eti takması dikkat çekti. Adana'da pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı tespit edilen fenomen gece dönercisine ayrıca 42 bin 76 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Soğuk Zinciri Bozulan Tavuk, Bakteri Üretiyor

Konuyla ilgili Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Necip Arıcı, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk takılmasının başlıca zehirlenme nedenlerinden olduğuna değinen Dr. Arıcı, Bu tarz durumları kitlesel zehirlenme olarak adlandırıyoruz. Pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk takıldığı için ve bu tavukların soğuk zinciri bozulduğu, bakteri ürettiği için enfeksiyonlar kaçınılmaz hale geliyor ifadelerini kullandı.

Belirtiler Varsa Hastaneye Başvurulmalı

Et, süt, ve tavuk gibi ürünleri tükettikten sonra başlayan mide ağrılarında doktora başvurulması gerektiğine vurgu yapan Dr. Arıcı, Et, süt, ve tavuk gibi ürünleri tükettikten 1-2 saat sonra bulantı, kusma, ishal ve devamında yemek yemesi azalıyorsa, ateşi yükseliyorsa bu besin zehirlenmesi olabileceğini gösterir. Kişinin hastaneye başvurmasını öneriyoruz. Eğer bu komplikasyonlar varsa ve sıvı tüketebiliyorsa tedavisine evde devam edebilir. Hastamız yaşlı, çocuk ve bağışıklık sistemi zayıflamış birisiyse hastaneye mutlaka başvurmalı diye konuştu.

Bilinmedik Yerlerden Tavuk Döner Tüketmemeli

Gıda zehirlenmelerinin ölümcül olabileceğini de anlatan Uzman Dr. Arıcı, Gıda zehirlenmesi ölümcül de olabilir. Yaşlı, çocuk ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler eğer hastaneye başvurmayıp gıda zehirlenmesi yaşadığının farkına varmazsa ölümcül bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Vatandaşlarımız mutlaka bilinmedik yerlerden tavuk döner tüketmemeli diyerek sözlerini tamamladı.