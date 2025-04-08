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Togg T10X modelinde yeni finansman seçenekleri

Togg, T10X modeli için nisan ayında sıfır faizli kredi seçeneklerini sürdürüyor. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar için özel fırsatlar mevcut.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 19:35, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 19:36
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Togg T10X modelinde yeni finansman seçenekleri

Togg, bireysel ve kurumsal kullanıcılarına yönelik T10X modeli için sıfır faizli finansman desteği kampanyasını nisanda da sürdüreceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar, T10X V2 modeli için 500 bin lira krediye yüzde sıfır faizle 12 ay vade veya 1 milyon lira krediye 48 aya kadar vade seçeneklerinden yararlanabilecek.

Kurumsal kullanıcılar ise 1 milyon 500 bin lira krediye 48 ay vadeyle sahip olabilecek. Togg, 16 aydır yüzde 10 ÖTV diliminde sabit kalan fiyatlarla T10X satışlarını sürdürürken, opsiyon donanım fiyatlarında güncelleme yaptı. Yeni düzenlemeye göre, 22 kilovat AC şarj kapasitesi 30 bin lira, panoramik cam tavan 50 bin lira ve Meridian Premium Ses Sistemi de 50 bin lira olarak belirlendi. Bu değişikliklerden T10X siparişini 1-10 Mart'ta veren kullanıcılar etkilenmeyecek.

Togg Fiyat ve Özellik Güncellemeleri

16 aydan bu yana fiyat artırmayan Togg, T10X V1 standart menzili 1 milyon 440 bin lira, V1 uzun menzili 1 milyon 680 bin lira ve V2 uzun menzili 1 milyon 830 bin lira başlangıç fiyatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.

Öte yandan, Togg, nisan döneminden itibaren T10X ile test süreçleri devam eden ikinci cihazı T10F için ADAS sistemlerini ortaklaştırıyor. Bu kapsamda nisan kampanyasıyla birlikte siparişleri alınan T10X'lerde "adaptif akıllı hız sabitleyici (ACC)" standart hale gelirken, "uzun far asistanı, "adaptif sürücü asistanı", "arka trafik çarpışma uyarısı", "adaptif akıllı hız sabitleyicinin dur-kalk fonksiyonu" ve "yoğun trafik pilotu" özellikleri geçici bir süre aktif olmayacak. Bu özellikler, 2025 içinde Togg tarafından belirlenecek bir tarihte güncellemeyle aktif hale getirilecek.GSR2 regülasyonunun zorunlu kıldığı özellikler ise tüm T10X'lerde standart olarak sunulmaya devam edecek.

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