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Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi babası olduğunu itiraf etti

İstanbul'da yaşayan Aycan İmre, kendisine ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf eden Enver Türkmen'in nüfusuna geçebilmek için hukuk mücadelesi sürdürüyor. İmre'nin feth-i kabir talebi mahkeme tarafından değerlendirilirken, Türkmen'in mezarı tahrip edildi. Mezarın içinden Türkmen'in kemiklerinin alınıp alınmadığının tespiti için yeniden dava açan İmre, hem babalık davasında hukuk mücadelesini devam ettiriyor, hem de mezarı tahrip edenlerin bulunmasını bekliyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 20:35, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 21:20
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Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi babası olduğunu itiraf etti

İstanbul'da yaşayan Aycan İmre'nin hayatı boyunca manevi dedesi sandığı Enver Türkmen, ölmeden hemen önce babası olduğunu itiraf etti. Türkmen'in ölümünün ardından özel bir hastanede DNA testi yaptıran İmre, Türkmen'in öz babası olduğunu ispatlayarak dava açtı. Testi yapan özel hastanenin raporunun mahkemede kabul edilmemesi üzerine, İmre ve avukatı Türkmen'in mezarının açılmasını talep etti. Mahkeme mezarın açılması talebini incelediği sırada, mezara kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Jandarmanın incelemesi sonrasında mezarın kazılarak tahrip edildiği yönünde rapor düzenlenirken, İmre ve avukatı Türkmen'in kemiklerinin mezardan çalındığını iddia etti. Babalık davasında hukuki mücadelesini sürdüren Aycan İmre, ayrıca Türkmen'in mezarının açılarak kemiklerin yerinde olup olmadığı yönünde tespit yapılmasını ve Türkmen'in çocuklarından DNA örneği alınarak babalık davasının bu şekilde sonuçlandırılması talebiyle yeniden dava açtı.

'YILLARCA HEP DEDE OLARAK BİLDİM'

Yaşadıklarını anlatan Aycan İmre, "Bana kendisini 'Dede' olarak tanıttı. Yıllarca hep dede olarak bildim. En son rahatsızlandığında, 2023 Haziran ayında, hastanede ağır bir hastalık geçirdiğinde 'Sen benim kızımsın. Bundan sonraki süreçte kendi haklarını al. Sakın mağdur olma' diye bana tırnaklarını ve saçlarını verdi. Her şeyini bana bıraktı. Ben bunu test yaptırıp özel bir hastanede ispat etmeme rağmen, hukuki bir geçerli olmadığı için yasal yollara başvurmak zorunda kaldım. Ancak bu süreç içerisinde, ben yasal yollara başvurduğumda, mezarı 3 kere kaçırmaya çalıştılar. Ancak en sonuncusunda, geçen Mart ayı itibariyle, mezarı kaçırdılar. Defalarca bununla ilgili şikayette bulunmamıza rağmen, vakıf üyelerine de söylememize rağmen kimse hiç oralı olmadı açıkçası. Bununla ilgili en son geldiğimizde jandarmayla tutanak tutturduk ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu mezar 2 kapaklı bir mezar. Normal mezarlar gibi değil. Alt kapağı açıp komple toprağını sıyırıp her şeyi çıkartmışlardı. Zaten jandarmada da, savcılıkta da ekran resimleri ve fotoğrafları mevcut. Sonrasında onlar da suç duyurusunda bulundular. Yani kardeşlerim mi, vakıf üyeleri mi kimin yaptığı belli değil bunun açıkçası. Ama bu mezar buradan ben mirasçı olmayayım diye kaçırıldı. Bununla birlikte şu an yasal sürecimiz devam ediyor" dedi.

'YASAL SÜRECE BAŞLAYACAĞIZ ÇÜNKÜ MAL KAÇIRMALAR MEVCUT'

Avukat Aslı Nur Çanakçı, "Müvekkilim Aycan Hanım'ın babalık davasıyla ilgili sürecimiz devam ediyor. Aslında ön inceleme davasıyla birlikte feth-i kabir talebinde bulunmamızın tarihinin verilmesini bekliyorduk. Ancak 9 Mart günü mezarın kaçırılma şüphesiyle beni aradı. Geldik, jandarma tutanağını tutturduk. Ardından gerekli belgeleri acil feth-i kabir yapılması için aile mahkemesine sunduk. Mahkemeden şu an ara karar bekliyoruz, muhtemelen verecek. Böylece ön inceleme duruşmasına da DNA sonucuyla birlikte geleceğiz. Yalnız şöyle bir husus daha var. Sanırım karşı taraf bunu bilmiyordu. Tabii ki bir suç isnat etmiyorum. Fakat eğer mezarın kaçırılması gibi bir durum söz konusuysa karşı taraf tarafından, mezar kaçırılması sadece DNA'nın baba tarafından belli olduğu ile ilgili değil. Aynı zamanda babanın başka çocuklarıyla birlikte, diğer çocuklara karşılaştırmalı DNA yapıldığı zaman paternal DNA diye bir şey var. Yani babadan gelen DNA. Kardeş çocuklarının birbirleriyle DNA raporu da mahkeme tarafından kabul oluyor. O yüzden feth-i kabir yapıldığı zaman farklı bir DNA çıksın ya da çıkmasın, Enver Türkmen'in zaten hali hazırda kabul ettiği ve yasal olarak tanıdığı çocuklarıyla da kıyaslanacak. Bu şekilde biz hem mezardan bir kaçırılma olup olmadığını bunun öğreneceğiz. Hem müvekkilim zaten özel bir hastanede DNA raporu kabul olduğu için ve bildiği için babasını kendisi nüfusuna geçecek. Ardından yasal sürece başlayacağız. Çünkü mal kaçırmalar mevcut. Saklı payını alması için elimizden geleni yapacağız. Şöyle bir durum daha var. Biz aynı zamanda suç duyurusunda da bulunduk. Çünkü mezar tahrip etmek aynı zamanda kamuyu ilgilendiren de bir suç olduğu için. Bununla alakalı bir güvenlik kamerası var. Onunla ilgili de savcılık Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir müzekkere gönderdi. Kimin yaptığı öğrenilecek" dedi.

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