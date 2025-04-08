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Musk'tan Trump'ın kıdemli danışmanı Navarro'ya: Geri zekalı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu olan kıdemli danışmanı Peter Navarro'yu "geri zekalı" olarak nitelendirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 22:25, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 22:26
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Musk'tan Trump'ın kıdemli danışmanı Navarro'ya: Geri zekalı

Musk, Navarro'nun dün CNBC'ye verdiği röportajda kendisinden söz edilmesine cevap verdi.

Navarro'nun "O bir araba üreticisi değil. O bir araba montajcısı." dediği kesite, "Navarro gerçekten bir geri zekalı. Burada söyledikleri bariz bir şekilde yanlış." ifadelerini kullandı.

Musk, Tesla'nın en çok ABD yapımı arabaya sahip şirket olduğunu belirterek, "Navarro, bir çuval tuğladan daha aptal." dedi.

Cevabına, Navarro ve "IfindRetards" adlı hesapları etiketleyen Musk, Tesla'nın "ABD'deki en dikey entegre otomobil üreticisi" olduğunu söyledi.

Navarro, röportajında Tesla arabalarının parçalarının çeşitli ülkelerden getirilerek ABD'de birleştirildiğini ve Musk'ın bir "araba montajcısı" olduğunu ifade etmişti.

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