Kazada ölen otomobil sürücüsünün kafasında mermi çekirdeği bulundu
Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, sürücünün kafasında mermi çekirdeği tespit edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 23:27, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 23:28
İsmail Vural (44) idaresindeki 64 AAR 433 plakalı otomobil, 5 Nisan'da Ovacık köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kaya ve ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Vural, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Hastanede yapılan otopside, Vural'ın kafasında tabancaya ait mermi çekirdeği olduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.