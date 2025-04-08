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Kazada ölen sürücüsünün kafasında mermi çekirdeği bulundu

Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, sürücünün kafasında mermi çekirdeği tespit edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 23:27, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 23:39
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Kazada ölen sürücüsünün kafasında mermi çekirdeği bulundu

İsmail Vural (44) idaresindeki 64 AAR 433 plakalı otomobil, 5 Nisan'da Ovacık köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kaya ve ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Vural, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Hastanede yapılan otopside, Vural'ın kafasında tabancaya ait mermi çekirdeği olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

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