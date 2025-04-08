Kazada ölen sürücüsünün kafasında mermi çekirdeği bulundu

Hastanede yapılan otopside, Vural'ın kafasında tabancaya ait mermi çekirdeği olduğu tespit edildi.

Kaya ve ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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