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Marmara Cezaevi'nde tutukluya saldırı iddiasına açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Marmara 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan bir kişinin saldırıya uğradığı iddiası üzerine yapılan idari soruşturma sonucunda, söz konusu saldırının ciddi olmadığını ve kişide herhangi bir fiziksel yaralanma veya hayati tehlike taşıyan bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 23:40, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 23:49
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Marmara Cezaevi'nde tutukluya saldırı iddiasına açıklama

CTE'den, "Marmara 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan bir kişinin ceza infaz kurumunda saldırıya uğradığına" dair iddialara ilişkin açıklama yapıldı. Oda ve koğuş yerleştirmeleri yapılırken tutuklulara isnat edilen suçun niteliği, güvenlik değerlendirmeleri ve tutukluların bireysel özellikleri dikkate alındığı, farklı suç gruplarından kişilerin aynı ortamda bulunmamasına özel önem gösterildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Marmara 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İncelemesi

Marmara 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine yapılan incelemede, olayda adı geçen her iki tarafın da Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklu oldukları ve aynı odada barındırıldıkları, odada farklı bir suçtan tutuklu ya da hükümlü başka bir kişinin bulunmadığı belirlenmiştir. Konuya ilişkin olarak tutukluların beyanları alınmış, kamera kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Yapılan idari soruşturma sonucunda, olayın ciddi bir saldırı ya da tehdit oluşturmadığı belirlenmiş, tarafların doktor muayenesi neticesinde ise herhangi bir fiziksel yaralanma veya hayati tehlike taşıyan bir bulguya rastlanmamıştır.

Güvenlik ve Kurum Düzeni

Yaşanan olay nedeniyle, güvenlik ve kurum düzeni dikkate alınarak, ilgili tutuklu tedbir amacıyla bulunduğu odadan alınarak farklı bir odaya nakledilmiştir. Ceza infaz kurumlarında, kurum içi düzeni bozabilecek her türlü davranışa karşı tavizsiz tutum izlendiği, olaylara anlık ve yerinde müdahale edildiği belirtilen açıklamada, ceza infaz kurumlarında barındırılan tüm hükümlü ve tutukluların güvenliğinin azami hassasiyetle gözetildiğine dikkati çekildi. Açıklamada, "Olayla ilgili kamuoyuna yansıyan haber ve paylaşımlarda olay gerçek bağlamından koparılarak kasıtlı bir şekilde çarpıtılmıştır. Bu tür yanıltıcı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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