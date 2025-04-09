9 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları
9 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunu ziyaret edecek.
(Ankara/15.00)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00)
3- TBMM'den
- Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti Meclis Grup toplantıları gerçekleştirilecek.
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/09.30/10.30/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi Ekonomi, Altyapı ve Enerji Genel Komitesi Toplantısı'nda konuşacak.
(TBMM/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türk-Alman Medya Forumu" programına katılacak.
(Ankara/10.15)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Erkekler CEV Kupası finalinde Ziraat Bankkart ile Polonya temsilcisi Asseco Resovia arasında oynanacak rövanş maçını izleyecek.
(Ankara/18.30)
2- Trendyol 1. Lig'in 33. haftasına Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK, Esenler Erokspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü ve Geosis Boluspor-Sakaryaspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(Erzurum/14.00/İstanbul/17.00/20.00/Çorum/20.00)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Çekya'nın ERA Nymburk takımına konuk olacak.
(Prag/19.30)
4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonu, İspanya'da başlayacak. Organizasyonun ilk günü çeyrek finalde Beretta Famila Schio (İtalya)-ZVVZ USK Prag (Çekya) ve ÇİMSA ÇBK Mersin-Tango Bourges Basket (Fransa) müsabakaları oynanacak.
(Zaragoza/18.30/21.30)
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. hafta erteleme maçında Bahçeşehir Koleji ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00)
6- Voleybol Erkekler CEV Kupası finali rövanş maçında Ziraat Bankkart, Polonya'nın Asseco Resovia takımını ağırlayacak.
(Ankara/18.30)
7- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı başlayacak. Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana ve Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank maçları yapılacak.
(İstanbul/13.30/16.00)
8- Avrupa Güreş Şampiyonası'na Slovakya'da devam edilecek.
(Bratislava)
9- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlanacak. PSG-Aston Villa ve Barcelona-Borussia Dortmund müsabakaları oynanacak.
(Paris/Barcelona/22.00)