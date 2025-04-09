İstanbul'da huzurevinde çıkan yangın söndürüldü

Yangın sırasında huzurevinde bulunan yaşlılar, itfaiye ekipleri ve kurum çalışanları tarafından tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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