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Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?

Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Meteoroloji'den gelen son rapora göre hangi illerde kar ve sağanak yağış olacak, detaylar burada.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 07:43, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 07:48
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Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 9 Nisan 2025 Çarşamba bölge bölge hava durumu tahminleri...Yağışların; Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın batı, Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derece azalarak mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, 10°C
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 10°C
  • Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, 8°C

Ege Bölgesi

Çok bulutlu, bölgenin iç ve güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Muğla, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

  • Denizli: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 16°C
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, 18°C
  • Muğla: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. 15°C

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta, Burdur ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 21°C
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 20°C
  • Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 24°C

İç Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

  • Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 9°C
  • Eskişehir: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu, 7°C
  • Konya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 16°C

Batı Karadeniz Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

  • Bolu: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu, 6°C
  • Karabük: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu, 8°C
  • Sinop: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 9°C

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 12°C
  • Rize: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 12°C
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 8°C

Doğu Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, güneydoğu kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

  • Erzurum: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 13°C
  • Kars: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 11°C
  • Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 21°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

  • Adıyaman: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 20°C
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25°C
  • Antep: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 20°C

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