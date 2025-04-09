Tüketici Ürünlerinde Hayvansal Parça Bilgilendirme Zorunluluğu

Tüketicilerin **hayvansal menşeli parça** içeren ürünlerin içerikleri hakkında bilgiye ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğin Yayınlanması

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak **hayvansal menşeli parça** içeren tüketici ürünlerinde değişiklik yapıldığına dair tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Yeni Zorunluluklar

Tebliğe göre, tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere, Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinde **hayvansal menşeli parça** yer alması durumunda, bu parçaların hangi hayvandan elde edildiğine dair bilginin tüketicilere belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Piyasaya arz edilen **hayvansal menşeli parça** içeren ürünlerin hangi hayvandan elde edildiğine dair bilginin tüketicilere sunulması gereklidir. Tüketicilere yapılacak bu bilgilendirmenin ürünün etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden bir belgede yer alması, uzaktan iletişim araçları yoluyla yapılan satışlarda da, bu bilginin ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketiciye sunulması zorunluluğu bulunmaktadır. Bilgilendirmenin satın alma işleminden önce açık, okunabilir ve yanıltıcı olmayacak şekilde Türkçe yapılması gerekmektedir.