7,1 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul ve Diyarbakır'daki operasyonlarda 7,1 milyon uyuşturucu hap ve uyuşturucu hap yapımında kullanılan 2,6 ton kimyasal madde ele geçirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 08:16, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 08:17
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 2 ayrı uyuşturucu imalathanesine ve Diyarbakır'da elebaşılığını M.Z.U.'nun yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya,, 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hapın, 2 Ton 680 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal maddenin ve 10 kg (yaklaşık 1 ton bonzai yapılabilecek) ham maddenin ele geçirildiğini duyurdu.
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu uyuşturucu madde imalatçısı 16 şüpheli yakalandı.