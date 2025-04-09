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7,1 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul ve Diyarbakır'daki operasyonlarda 7,1 milyon uyuşturucu hap ve uyuşturucu hap yapımında kullanılan 2,6 ton kimyasal madde ele geçirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 08:16, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 08:17
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7,1 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 2 ayrı uyuşturucu imalathanesine ve Diyarbakır'da elebaşılığını M.Z.U.'nun yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya,, 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hapın, 2 Ton 680 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal maddenin ve 10 kg (yaklaşık 1 ton bonzai yapılabilecek) ham maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu uyuşturucu madde imalatçısı 16 şüpheli yakalandı.

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