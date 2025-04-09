Konut Kredisi Faiz Oranları: En Uygun Seçenekler Neler?

Faizlerde son dönemde yaşanan yükselişe rağmen, konut kredilerinde en düşük oran %2,59 olarak devam ediyor. 28 Mart ile biten haftada konut kredisi hacmi 4 milyar 425 milyon TL arttı. Bu yükseliş, son 13 haftanın da en hızlı artışına işaret etti. 9 Nisan 2025 itibarıyla en düşük konut kredisi oranı hangi bankalarda? 500 bin TL, 1 milyon TL ve 1,5 milyon TL konut kredisinin güncel geri ödemesi kaç TL oldu?

Konut Kredisi Hacmi ve Artışı

Konut piyasasında son aylarda gözlemlenen hareketlilik devam ederken, kredi hacminde de artış sürüyor. BDDK tarafından açıklanan son verilere göre 28 Mart ile sona eren haftada; konut kredisi hacmi 548 milyar 123 milyon TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta söz konusu rakam 543 milyar 698 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece konut kredisi hacmine 1 haftalık artış 4 milyar 425 milyon TL olarak gerçekleşti.

En Düşük Konut Kredisi Oranları

Kredi hacminde 28 Mart haftasında yaşanan artış, miktar olarak da son 13 haftanın en yüksek artışına işaret etti. 9 Nisan itibarıyla bankalarca sunulan konut kredileri oranlarına bakıldığında, diğer kredilerde yaşanan faiz artışı, konut kredilerinde de görüldü. Ancak kamu bankaları faize dokunmadı ve "en düşük konut kredisi" oranı %2,59 olarak devam ediyor.

En Uygun Oranlar Hangi Bankada?

Ziraat Bankası: %2,59

Halkbank: %2,59

Vakıf Katılım: %2,69 (Kar payı oranı)

(Kar payı oranı) QNB: %2,84

Kuveyt Türk: %2,85 (Kar payı oranı)

500 Bin TL/60 Ay Vade

Kredi Tutarı: 500 bin TL

Kredi Vadesi: 60 ay

Kredi Oranı: %2,79 (5 yıl için en düşük oran)

(5 yıl için en düşük oran) Aylık Taksit: 17 bin 261 TL

Toplam Geri Ödeme: 1 milyon 59 bin 766 TL

1 Milyon TL/120 Ay Vade

Kredi Tutarı: 1 milyon TL

Kredi Vadesi: 120 ay

Kredi Oranı: %2,59

Aylık Taksit: 27 bin 162 TL

Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 286 bin 124 TL

1,5 Milyon TL/120 Ay Vade

Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

Kredi Vadesi: 120 ay

Kredi Oranı: %2,59

Aylık Taksit: 40 bin 744 TL

Toplam Geri Ödeme: 4 milyon 918 bin 399 TL



