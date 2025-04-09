Instagram'da 16 Yaş Altı Canlı Yayın İçin Ebeveyn İzni Şartı
Instagram'da 16 Yaş Altı Canlı Yayın İçin Ebeveyn İzni Şartı
Konut Kredisi Faiz Oranları: En Uygun Seçenekler Neler?
Konut Kredisi Faiz Oranları: En Uygun Seçenekler Neler?
Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Motorinden sonra benzine de indirim geliyor
Motorinden sonra benzine de indirim geliyor
Damacana kartelleri mercek altında! Suyun devlerine ceza yolda
Damacana kartelleri mercek altında! Suyun devlerine ceza yolda
İstanbul'da huzurevinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da huzurevinde çıkan yangın söndürüldü
Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Marmara Cezaevi'nde tutukluya saldırı iddiasına açıklama
Marmara Cezaevi'nde tutukluya saldırı iddiasına açıklama
81 Valiliğe genelge: Afetlere yönelik önlemler artırılacak
81 Valiliğe genelge: Afetlere yönelik önlemler artırılacak
İŞKUR'dan 532 bin açık iş tespiti, 315 bin işe yerleştirme
İŞKUR'dan 532 bin açık iş tespiti, 315 bin işe yerleştirme
'İklim Kanunu' teklifi TBMM Genel Kurul'unda
'İklim Kanunu' teklifi TBMM Genel Kurul'unda
Düğün salonlarından yeni trend: 2 saatlik mini düğün
Düğün salonlarından yeni trend: 2 saatlik mini düğün
Bakan Şimşek: Ortalık yatıştığında yabancının gözünde olumlu ayrışacağız
Bakan Şimşek: Ortalık yatıştığında yabancının gözünde olumlu ayrışacağız
Togg T10X modelinde yeni finansman seçenekleri
Togg T10X modelinde yeni finansman seçenekleri
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Türkiye'de ilk! Lise bitmeden üniversiteli oldular
Türkiye'de ilk! Lise bitmeden üniversiteli oldular
Yeni araştırma: Yapay zekanın bitireceği 5 meslek
Yeni araştırma: Yapay zekanın bitireceği 5 meslek
Ümit Özdağ'a 'Halkı Tahrik' suçlamasıyla dava
Ümit Özdağ'a 'Halkı Tahrik' suçlamasıyla dava
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 819 şüpheliye dava
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 819 şüpheliye dava
Dünyanın en zengin şehirleri! İşte Türkiye'den listeye girenler
Dünyanın en zengin şehirleri! İşte Türkiye'den listeye girenler
TPAO, Pakistan denizlerinde petrol ve doğal gaz arayacak
TPAO, Pakistan denizlerinde petrol ve doğal gaz arayacak
Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırıldı
Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırıldı
Erdoğan'dan CHP'ye Sert Tepki: 'Kara Gömlekliler'
Erdoğan'dan CHP'ye Sert Tepki: 'Kara Gömlekliler'
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Neler Getiriyor?
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Neler Getiriyor?
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Beklentileri Geriliyor
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Beklentileri Geriliyor
Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 Bin TL'lik Dava
Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 Bin TL'lik Dava
Bayram tatilinde kazalarda 74 kişi yaşamını yitirdi
Bayram tatilinde kazalarda 74 kişi yaşamını yitirdi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 38 Gümrük Muhafaza Memuru Gözaltında
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 38 Gümrük Muhafaza Memuru Gözaltında
TÜİK Açıkladı: Mart Ayının En çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu!
TÜİK Açıkladı: Mart Ayının En çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu!
Açık alana çöp döken Bayraklı Belediyesi'ne 3,7 milyon ceza
Açık alana çöp döken Bayraklı Belediyesi'ne 3,7 milyon ceza
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Konut Kredisi Faiz Oranları: En Uygun Seçenekler Neler?

Konut kredisi faiz oranları yükseliyor. En düşük oran %2,59. Ziraat ve Halkbank önde. 500 bin TL ve üzeri kredilerde geri ödeme detayları.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 08:34, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 08:35
Yazdır
Konut Kredisi Faiz Oranları: En Uygun Seçenekler Neler?

Faizlerde son dönemde yaşanan yükselişe rağmen, konut kredilerinde en düşük oran %2,59 olarak devam ediyor. 28 Mart ile biten haftada konut kredisi hacmi 4 milyar 425 milyon TL arttı. Bu yükseliş, son 13 haftanın da en hızlı artışına işaret etti. 9 Nisan 2025 itibarıyla en düşük konut kredisi oranı hangi bankalarda? 500 bin TL, 1 milyon TL ve 1,5 milyon TL konut kredisinin güncel geri ödemesi kaç TL oldu?

Konut Kredisi Hacmi ve Artışı

Konut piyasasında son aylarda gözlemlenen hareketlilik devam ederken, kredi hacminde de artış sürüyor. BDDK tarafından açıklanan son verilere göre 28 Mart ile sona eren haftada; konut kredisi hacmi 548 milyar 123 milyon TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta söz konusu rakam 543 milyar 698 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece konut kredisi hacmine 1 haftalık artış 4 milyar 425 milyon TL olarak gerçekleşti.

En Düşük Konut Kredisi Oranları

Kredi hacminde 28 Mart haftasında yaşanan artış, miktar olarak da son 13 haftanın en yüksek artışına işaret etti. 9 Nisan itibarıyla bankalarca sunulan konut kredileri oranlarına bakıldığında, diğer kredilerde yaşanan faiz artışı, konut kredilerinde de görüldü. Ancak kamu bankaları faize dokunmadı ve "en düşük konut kredisi" oranı %2,59 olarak devam ediyor.

En Uygun Oranlar Hangi Bankada?

  • Ziraat Bankası: %2,59
  • Halkbank: %2,59
  • Vakıf Katılım: %2,69 (Kar payı oranı)
  • QNB: %2,84
  • Kuveyt Türk: %2,85 (Kar payı oranı)

500 Bin TL/60 Ay Vade

  • Kredi Tutarı: 500 bin TL
  • Kredi Vadesi: 60 ay
  • Kredi Oranı: %2,79 (5 yıl için en düşük oran)
  • Aylık Taksit: 17 bin 261 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 1 milyon 59 bin 766 TL

1 Milyon TL/120 Ay Vade

  • Kredi Tutarı: 1 milyon TL
  • Kredi Vadesi: 120 ay
  • Kredi Oranı: %2,59
  • Aylık Taksit: 27 bin 162 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 286 bin 124 TL

1,5 Milyon TL/120 Ay Vade

  • Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL
  • Kredi Vadesi: 120 ay
  • Kredi Oranı: %2,59
  • Aylık Taksit: 40 bin 744 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 4 milyon 918 bin 399 TL


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber