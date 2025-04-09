Konya'da dehşet! Borç kavgası kanlı bitti

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde Kızılcalar Mahallesi üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi.

300 BİN LİRA DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

İddiaya göre, S.A.D. ve Ali Güneş evde birlikte alkol aldı. Daha sonra evden ayrılan S.A.D. aracına binerek gitti. Bir süre sonra tüfek ile eve geri gelen S.A.D., kendisini yaklaşık 300 bin lira dolandırdığını iddia ettiği Ali Güneş ile aralarında çıkan tartışmada yanında bulunan av tüfeği ile iki el ateş etti.

TESLİM OLDU

Göğsünden vurulan Ali Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı S.A.D. daha sonra suç aleti tüfekle karakola giderek teslim oldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ali Güneş'in cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.