Ünlü oyuncu CHP kurultayının iptali için dilekçe verdi

CHP'nin 6 Nisan Pazar günü yaptığı kurultayda Özgür Özel yeniden başkan seçildi.

Kurultayda aday olan Berhan Şimşek ise 'zamanında başvuru yapmadığı' gerekçesiyle aday olamamıştı.

Gazeteci Nuray Başaran, TGRT'de kurultaya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz başvurusu yapıldığını duyurdu.

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CHP İstanbul eski Milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan adaylığı için yeterli imzaya ulaştığını ancak divanın başvurusunu kabul etmediğini söylemişti.

Kurultayın iptali için dilekçe verdi

Gazeteci Nuray Başaran, Şimşek'in YSK'ya yapılan 4 sayfalık itiraz dilekçesini yayımladı.

Başaran şunları kaydetti:

"Olağanüstü kongrelerde itiraz için 48 saatlik süre vardır. Bu sürede YSK'ya yapılan başvurunun ciddi gerekçelere dayandığı iddia ediliyor. CHP'li akademisyen Kemal Çiftçili 48 saat içinde olağanüstü kongrenin iptali için dilekçe verdi. Dilekçede 'kanuna karşı hile yapıldı, antidemokratik şekilde oldu bittiye getirildi, fiziksel engellemelerle aday olamadık' deniyor. Aynı zamanda seçme ve seçilme hakkımı elimizden alındı denilerek, kayyım atanacak diye kanuna karşı hile yapıldığı belirtiliyor. Her şeyden öte Berhan Şimşek'in nasıl aday yapılmadığı da dilekçede yer alıyor."