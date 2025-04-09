Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı: 38 Seviyesinde

Erdoğan: Yeni Dönemde Türkiye Öne Çıkacak
Erdoğan: Yeni Dönemde Türkiye Öne Çıkacak
Elektriğe zam mı geliyor? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı!
Elektriğe zam mı geliyor? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı!
BDDK'dan Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Yeni Düzenleme
BDDK'dan Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Yeni Düzenleme
Anne Faciası: Öğretmen olan kızını öldürdü intihar süsü vermeye çalıştı
Anne Faciası: Öğretmen olan kızını öldürdü intihar süsü vermeye çalıştı
2025-DGUY Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-DGUY Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Yatacak
Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Yatacak
Konutlarda Elektrik Faturaları 4 Yılda 3 Kat Arttı
Konutlarda Elektrik Faturaları 4 Yılda 3 Kat Arttı
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gümüşhane' depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gümüşhane' depremi açıklaması
Instagram'da 16 Yaş Altı Canlı Yayın İçin Ebeveyn İzni Şartı
Instagram'da 16 Yaş Altı Canlı Yayın İçin Ebeveyn İzni Şartı
Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Motorinden sonra benzine de indirim geliyor
Motorinden sonra benzine de indirim geliyor
Damacana kartelleri mercek altında! Suyun devlerine ceza yolda
Damacana kartelleri mercek altında! Suyun devlerine ceza yolda
İstanbul'da huzurevinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da huzurevinde çıkan yangın söndürüldü
Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Marmara Cezaevi'nde tutukluya saldırı iddiasına açıklama
Marmara Cezaevi'nde tutukluya saldırı iddiasına açıklama
81 Valiliğe genelge: Afetlere yönelik önlemler artırılacak
81 Valiliğe genelge: Afetlere yönelik önlemler artırılacak
İŞKUR'dan 532 bin açık iş tespiti, 315 bin işe yerleştirme
İŞKUR'dan 532 bin açık iş tespiti, 315 bin işe yerleştirme
'İklim Kanunu' teklifi TBMM Genel Kurul'unda
'İklim Kanunu' teklifi TBMM Genel Kurul'unda
Düğün salonlarından yeni trend: 2 saatlik mini düğün
Düğün salonlarından yeni trend: 2 saatlik mini düğün
Bakan Şimşek: Ortalık yatıştığında yabancının gözünde olumlu ayrışacağız
Bakan Şimşek: Ortalık yatıştığında yabancının gözünde olumlu ayrışacağız
Togg T10X modelinde yeni finansman seçenekleri
Togg T10X modelinde yeni finansman seçenekleri
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Türkiye'de ilk! Lise bitmeden üniversiteli oldular
Türkiye'de ilk! Lise bitmeden üniversiteli oldular
Yeni araştırma: Yapay zekanın bitireceği 5 meslek
Yeni araştırma: Yapay zekanın bitireceği 5 meslek
Ümit Özdağ'a 'Halkı Tahrik' suçlamasıyla dava
Ümit Özdağ'a 'Halkı Tahrik' suçlamasıyla dava
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 819 şüpheliye dava
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 819 şüpheliye dava
Dünyanın en zengin şehirleri! İşte Türkiye'den listeye girenler
Dünyanın en zengin şehirleri! İşte Türkiye'den listeye girenler
TPAO, Pakistan denizlerinde petrol ve doğal gaz arayacak
TPAO, Pakistan denizlerinde petrol ve doğal gaz arayacak
Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırıldı
Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırıldı
Erdoğan'dan CHP'ye Sert Tepki: 'Kara Gömlekliler'
Erdoğan'dan CHP'ye Sert Tepki: 'Kara Gömlekliler'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı: 38 Seviyesinde

Dolar/TL güne yükselişle başladı, şu an 38,0090 seviyesinde işlem görüyor. ABD-Çin gerilimi ve Fed beklentileri piyasalarda etkili.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 10:50, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 10:51
Yazdır
Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı: 38 Seviyesinde

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,0090 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 37,9500'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 38,0090 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,3 artışla 42,0980'den ve sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 48,7780'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,6 azalışla 102,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD ve Çin Arasındaki Ekonomik Gerilim

ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesi, iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin seyri konusunda belirsizliklerin artmasına neden olurken, bu yönde atılacak karşılıklı adımlar varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor. Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu tarifelerin ardından birçok ülkenin müzakereye açık bir tutum sergilemesi, piyasalarda toparlanma eğilimini destekleyen iyimserliği de beraberinde getirmişti. Çin'in tarife misillemesi sonrasında, ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin yüzde 104'e yükseltileceğini açıklanması ise halihazırdaki küresel risklerin tekrardan artmasına neden oldu.

ABD Ekonomisi ve Fed'in Projeksiyonları

Tarifelerin olası etkileri nedeniyle ABD ekonomisinde yavaşlama yaşanabileceğine dair endişeler artarken, enflasyon ile resesyon arasında denge kurmaya çalışan ABD Merkez Bankasının (Fed) projeksiyonlarına dair soru işaretleri varlığını koruyor. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mayıs ayında faiz indirimi yapması ihtimalinin yüzde 55'te bulunduğunu ifade ederek, ABD'de bugün açıklanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarından bankanın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti.

Güncel Veri Gündemi

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları ile ABD'de toptan stok verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesinin destek, 103'ün direnç olarak öne çıktığını aktardı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber