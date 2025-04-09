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TİHEK, İBB'ye 204 Bin TL Ceza Kesti

TİHEK, İstanbul'da engelli erişimi eksiklikleri nedeniyle İBB'ye 204 bin TL ceza verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 11:16, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 11:18
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TİHEK, İBB'ye 204 Bin TL Ceza Kesti

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), yaya geçidi ve ışıklandırmanın engelliler için erişilebilirlik standartlarına uymaması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), **engellilik temelinde ayrımcılık yasağını** ihlal ettiğine karar verdi ve 204 bin 285 lira idari para cezası kesti. Kurumun kararına göre, İstanbul Kadir Has Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren görme engelli bir doktora öğrencisi, Kadir Has Caddesi'nde yer alan trafik ışıklarını kullanarak yolun karşısına geçmesi gerektiğini ancak yaya geçidinin olduğu yerde kaldırım bulunmadığını ve yaya geçidinin önüne araçların park ettiğini belirterek, İBB'ye başvurdu. Söz konusu bölgede **"düzenleme çalışmaları yapılacak"** cevabını alan öğrenci, aradan geçen sürede hiçbir çalışma yapılmaması üzerine **"ayrımcılık"** iddiasıyla TİHEK'e başvuruda bulundu.

Kararın Gerekçesinden

TİHEK'in kararında, Anayasa'nın 10. maddesinde herkesin kanun önünde eşit olduğunun güvence altına alındığı, yasal düzenlemelerde de **"Herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşittir."** hükmüne yer verildiği ifade edildi. **Ayrımcılık yasağı**, uluslararası insan hakları hukukunun temelinde yer almakta ve pek çok uluslararası insan hakları sözleşmesinde de özel olarak düzenlenmektedir. Engelliliğe dayalı ayrımcılık yasağının uluslararası ve ulusal düzenlemeler ile koruma altına alındığına işaret edildi.Kamusal makamların, engelli bireylerin ekonomik ve toplumsal bakımdan belirli bir yaşam standardına erişiminin sağlanması yönünden tedbirler alması gerektiği vurgulanan kararda, **"Devletin engelli kişilerin özel ihtiyaçları dikkate alınarak diğer bireylerle eşit şekilde yaşayabilmelerine yönelik pozitif yükümlülüğü bulunmaktadır."** ifadesine yer verildi. Nitekim ulusal ve uluslararası düzenlemelerde engelli bireylerin ayrımcı muameleye karşı korunması konusunda bir mutabakatın bulunduğu görülmektedir.Kararda, başvuruya konu bölgenin, İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Erişilebilirlik İzleme ve Değerlendirme Komisyonunca yapılan incelemesinde, **"erişilebilirlik standartlarına aykırılık teşkil ettiği"** aktarılarak, İBB tarafından gerekli düzenlemelerin yapılmadığı belirtildi. İBB'nin kamu makamlarına yüklenen **"pozitif yükümlülüğü"** yerine getirmediği, görme engelli başvurucunun dezavantajlı bir konuma sokulduğu vurgulanan kararda, **"Engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır."** ifadelerine yer verildi.

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