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Alparslan Bayraktar: Enerjide Küresel Varlığımızı Artırıyoruz

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin yeni enerji stratejileriyle yurt dışı projelerdeki varlığını artırdığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 11:41, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 12:32
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Alparslan Bayraktar: Enerjide Küresel Varlığımızı Artırıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2016'da başladığı yeni kaynak arama stratejisi çerçevesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) ve Türk şirketlerinin yurt dışında petrol ve doğal gaz arama ve üretim projelerinde daha aktif şekilde yer almasının amaçlandığını söyledi.

Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'nda Yapılan Değerlendirmeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'nda değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin 2016'da başladığı yeni kaynak arama stratejisi çerçevesinde Akdeniz ve Karadeniz'de yoğun şekilde aramalar yaptıklarını anımsatan Bayraktar, "Türkiye'nin karasında gitmediğimiz hiçbir yer kalmasın hedefiyle yola çıktık ve bu stratejinin sonuçlarını görmeye başladık. Gabar'da üretimimiz günlük 80 bin varile ulaştı. Daha önce hiç arama yapılmamış bir bölgeydi. Karadeniz'de yaptığımız aramalar neticesinde önemli bir doğal gaz rezervi keşfettik. Sakarya Gaz Sahası'nda üretimimiz 8,5 milyon metreküpü buldu" dedi.

Türkiye Farklı Coğrafyalarda da Var Olacak

Bayraktar, söz konusu strateji çerçevesinde TPAO'nun ve Türk şirketlerinin yurt dışında petrol ve doğal gaz arama ve üretim projelerinde daha aktif şekilde yer almasının hedeflendiğini belirterek, "Somali denizlerinde sismik gemilerimiz arama faaliyetinde bulunuyor. İnşallah önümüzdeki ay itibarıyla o çalışmamızı bitirmiş olacağız. Bunun dışında Libya'da, Afrika'da Nijer'de, Irak'ta, Orta Doğu'da ve Orta Asya'daki ülkelerde çalışmalarımız bu yönde devam ediyor" ifadelerini kullandı.Martta Amerikalı şirketlerle yapılan anlaşmayla Diyarbakır'da konvansiyonel olmayan yöntemlerle petrol ve doğal gaz araması için faaliyete geçildiğini aktaran Bayraktar, "Türkiye bir taraftan kendi kaynaklarını ararken farklı coğrafyalarda da var olacak. Pakistan da bunlardan bir tanesi" değerlendirmesinde bulundu.

TPAO'nun Pakistan Şirketleriyle Ortak Arama Projesi

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta Pakistan'da katıldığı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda enerji alanında iki ülkenin işbirliği anlaşmaları imzaladığını anımsatarak, "Burada bir anlamda o anlaşmaların takibini yapıyoruz. İki ay geçmeden ilk somut projemiz TPAO'nun Pakistan şirketleriyle ortak arama projesi hayata geçiyor. Bunu bir adım ileri götürüyoruz. Sadece offshore değil, çok kısa zaman içinde onshore'da da geliştirilecek sahalarda ortak çalışma üzerinde mutabakata vardık" diye konuştu.Forumun temasının madencilik olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Milli maden şirketimiz Eti Maden'in burada potansiyel işbirlikleriyle alakalı görüşmelerimizi de yaptık. Oldukça verimli geçen görüşmeler oldu. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye-Pakistan arasındaki dostluğu iş ilişkisiyle, ticaretle, artan yatırımlarla geliştirme hedefi doğrultusunda somut projeler için buraya gelmiş olduk" dedi.

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