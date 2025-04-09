Elektriğe zam mı geliyor? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı!

Bakan Bayraktar, elektriğe zam konusuna ilişkin soruya "Elektrik fiyarlarına yeni bir zam planlanmıyor, devlet faturaların yarısını karşılamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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