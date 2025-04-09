Elektriğe zam mı geliyor? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar "Elektriğe yeni zamma yönelik planımız yok" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 12:30, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 12:31
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Bakan Bayraktar, elektriğe zam konusuna ilişkin soruya "Elektrik fiyarlarına yeni bir zam planlanmıyor, devlet faturaların yarısını karşılamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.