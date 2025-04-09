Erdoğan: Yeni Dönemde Türkiye Öne Çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Küresel sistemin çatırdadığını belirten Erdoğan, "Gümrük ve ticaret savaşlarının küresel bir etki uyandıracağını görüyoruz. Şiddetli bir kasırganın geldiğini söylemek abartılı bir yaklaşım olmayacaktır. Bu süreci sahada ve masada en iyi yöneten ülkelerden biri Türkiye'dir." dedi.

Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulunuyor."Tüm vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Yolunuza yoldaş, mücadelemize nefer olan dava arkadaşlarıma, partimizin her bir üyesine, 23 yıldır desteğini esirgemeyen aziz milletimin her bir ferdine en samimi duygularımı iletiyorum."

Ramazan Sürecindeki Çalışmalar

AK Parti teşkilatları ramazan süresince her bir ferdiyle elbette belediyeleriyle olağanüstü bir çaba içinde oldu. 81 ilimizde bir kardeşlik ve dayanışma rüzgarı estirdik. Kampüs iftarlarıyla üniversiteli gençlerimiz bir araya geldi, Kabine üyelerimiz ve vekillerimiz ülkenin dört bir yanında gönül sofralarının misafiri oldu. Biz de milletin evinde halkımızı ağırladık. Rabbim hepimizden razı olsun.

Küresel Sistem ve Türkiye'nin Konumu

"Türkiye masada ve sahada süreci en iyi yöneten ülkelerden" Küresel sistem temelden çatırdıyor. Gümrük ve ticaret savaşlarının küresel bir etki uyandıracağını görüyoruz. Şiddetli bir kasırganın geldiğini söylemek abartılı bir yaklaşım olmayacaktır. Bu süreci sahada ve masada en iyi yöneten ülkelerden biri Türkiye'dir.

Türkiye'nin Yeni Dönemi

Türkiye yeni döneme damgasını vuracak. Yeni Türkiye'ye dünya alışmış, hiç hoşlarına gitmese de bunu benimsemek zorunda kalmıştır. Ancak muhalefet partileri meseleyi halen idrak edememiştir. Türkiye'nin artık farklı bir ligde top koşturduklarını halen anlayamamışlardır. Özellikle Batı ile nasıl bir paradigma değişimi yaşandığını halen anlayamadılar. Batı'nın rızası olmadan nefes dahi alamadıkları için gelişmeleri doğru okuyamıyorlar. Amerika'dan ekonomist ithal etmekle övünenlerden zaten başka bir şey de beklenemez. Ne diyelim yazık... CHP'nin içler acısı haline baktıkça ülkemiz adına üzülüyoruz. Bunlar kendi milletlerini, ülkelerini hiçbir zaman tanıyamadılar.

Uluslararası Ticaret Savaşları

Son bir haftadır uluslararası ticaret savaşları yeni bir boyuta evrildi. Tarife kavgaları daha da kızışmaya başladı. Bu gelişmelerin küresel ekonomiyi 3 noktada etkilemesi bekleniyor:

Ticaret hacmindeki daralma ve küresel tedarik zincirlerindeki aksamaya birlikte enflasyonist baskının artması.

Kimi büyük ekonomilerin durgunluğa girmesi kuvvetle muhtemeldir.

Peki biz nerede duruyoruz? 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında ekonomide çok güçlü bir ekip kurduk. Ülkemizin sorunlarını çözecek, ülkemiz şoklara karşı dirençli hale getirecek kapsamlı bir programı kararlılıkla hayata geçirdik. Bunun sayesinde şoklara karşı mukavemetimizi artırdık. Dünyada ciddi bir belirsizlik ortamı var ama Türkiye'nin de yolunu aydınlatan güçlü bir ekonomi programı var. Menfi bir durum beklemiyoruz. Bu muhataralı dönemi birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağımıza inanıyoruz.