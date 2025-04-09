Yılmaz Tunç, izinsiz gösterler sonrası tutuklananlara ilişkin konuştu
Yılmaz Tunç, izinsiz gösterler sonrası tutuklananlara ilişkin konuştu
Erdoğan: Yeni Dönemde Türkiye Öne Çıkacak
Erdoğan: Yeni Dönemde Türkiye Öne Çıkacak
Elektriğe zam mı geliyor? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı!
Elektriğe zam mı geliyor? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı!
BDDK'dan Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Yeni Düzenleme
BDDK'dan Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Yeni Düzenleme
Anne Faciası: Öğretmen olan kızını öldürdü intihar süsü vermeye çalıştı
Anne Faciası: Öğretmen olan kızını öldürdü intihar süsü vermeye çalıştı
2025-DGUY Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-DGUY Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Yatacak
Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Yatacak
Konutlarda Elektrik Faturaları 4 Yılda 3 Kat Arttı
Konutlarda Elektrik Faturaları 4 Yılda 3 Kat Arttı
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gümüşhane' depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gümüşhane' depremi açıklaması
Instagram'da 16 Yaş Altı Canlı Yayın İçin Ebeveyn İzni Şartı
Instagram'da 16 Yaş Altı Canlı Yayın İçin Ebeveyn İzni Şartı
Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Motorinden sonra benzine de indirim geliyor
Motorinden sonra benzine de indirim geliyor
Damacana kartelleri mercek altında! Suyun devlerine ceza yolda
Damacana kartelleri mercek altında! Suyun devlerine ceza yolda
İstanbul'da huzurevinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da huzurevinde çıkan yangın söndürüldü
Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Marmara Cezaevi'nde tutukluya saldırı iddiasına açıklama
Marmara Cezaevi'nde tutukluya saldırı iddiasına açıklama
81 Valiliğe genelge: Afetlere yönelik önlemler artırılacak
81 Valiliğe genelge: Afetlere yönelik önlemler artırılacak
İŞKUR'dan 532 bin açık iş tespiti, 315 bin işe yerleştirme
İŞKUR'dan 532 bin açık iş tespiti, 315 bin işe yerleştirme
'İklim Kanunu' teklifi TBMM Genel Kurul'unda
'İklim Kanunu' teklifi TBMM Genel Kurul'unda
Düğün salonlarından yeni trend: 2 saatlik mini düğün
Düğün salonlarından yeni trend: 2 saatlik mini düğün
Bakan Şimşek: Ortalık yatıştığında yabancının gözünde olumlu ayrışacağız
Bakan Şimşek: Ortalık yatıştığında yabancının gözünde olumlu ayrışacağız
Togg T10X modelinde yeni finansman seçenekleri
Togg T10X modelinde yeni finansman seçenekleri
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Türkiye'de ilk! Lise bitmeden üniversiteli oldular
Türkiye'de ilk! Lise bitmeden üniversiteli oldular
Yeni araştırma: Yapay zekanın bitireceği 5 meslek
Yeni araştırma: Yapay zekanın bitireceği 5 meslek
Ümit Özdağ'a 'Halkı Tahrik' suçlamasıyla dava
Ümit Özdağ'a 'Halkı Tahrik' suçlamasıyla dava
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 819 şüpheliye dava
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 819 şüpheliye dava
Dünyanın en zengin şehirleri! İşte Türkiye'den listeye girenler
Dünyanın en zengin şehirleri! İşte Türkiye'den listeye girenler
TPAO, Pakistan denizlerinde petrol ve doğal gaz arayacak
TPAO, Pakistan denizlerinde petrol ve doğal gaz arayacak
Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırıldı
Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Yeni Dönemde Türkiye Öne Çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel sistemdeki değişimlere hazırlıklı olduğunu ve ekonomide güçlü adımlar attığını ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 12:41, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 12:41
Yazdır
Erdoğan: Yeni Dönemde Türkiye Öne Çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Küresel sistemin çatırdadığını belirten Erdoğan, "Gümrük ve ticaret savaşlarının küresel bir etki uyandıracağını görüyoruz. Şiddetli bir kasırganın geldiğini söylemek abartılı bir yaklaşım olmayacaktır. Bu süreci sahada ve masada en iyi yöneten ülkelerden biri Türkiye'dir." dedi.

Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulunuyor."Tüm vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Yolunuza yoldaş, mücadelemize nefer olan dava arkadaşlarıma, partimizin her bir üyesine, 23 yıldır desteğini esirgemeyen aziz milletimin her bir ferdine en samimi duygularımı iletiyorum."

Ramazan Sürecindeki Çalışmalar

AK Parti teşkilatları ramazan süresince her bir ferdiyle elbette belediyeleriyle olağanüstü bir çaba içinde oldu. 81 ilimizde bir kardeşlik ve dayanışma rüzgarı estirdik. Kampüs iftarlarıyla üniversiteli gençlerimiz bir araya geldi, Kabine üyelerimiz ve vekillerimiz ülkenin dört bir yanında gönül sofralarının misafiri oldu. Biz de milletin evinde halkımızı ağırladık. Rabbim hepimizden razı olsun.

Küresel Sistem ve Türkiye'nin Konumu

"Türkiye masada ve sahada süreci en iyi yöneten ülkelerden" Küresel sistem temelden çatırdıyor. Gümrük ve ticaret savaşlarının küresel bir etki uyandıracağını görüyoruz. Şiddetli bir kasırganın geldiğini söylemek abartılı bir yaklaşım olmayacaktır. Bu süreci sahada ve masada en iyi yöneten ülkelerden biri Türkiye'dir.

Türkiye'nin Yeni Dönemi

Türkiye yeni döneme damgasını vuracak. Yeni Türkiye'ye dünya alışmış, hiç hoşlarına gitmese de bunu benimsemek zorunda kalmıştır. Ancak muhalefet partileri meseleyi halen idrak edememiştir. Türkiye'nin artık farklı bir ligde top koşturduklarını halen anlayamamışlardır. Özellikle Batı ile nasıl bir paradigma değişimi yaşandığını halen anlayamadılar. Batı'nın rızası olmadan nefes dahi alamadıkları için gelişmeleri doğru okuyamıyorlar. Amerika'dan ekonomist ithal etmekle övünenlerden zaten başka bir şey de beklenemez. Ne diyelim yazık... CHP'nin içler acısı haline baktıkça ülkemiz adına üzülüyoruz. Bunlar kendi milletlerini, ülkelerini hiçbir zaman tanıyamadılar.

Uluslararası Ticaret Savaşları

Son bir haftadır uluslararası ticaret savaşları yeni bir boyuta evrildi. Tarife kavgaları daha da kızışmaya başladı. Bu gelişmelerin küresel ekonomiyi 3 noktada etkilemesi bekleniyor:

  • Ticaret hacmindeki daralma ve küresel tedarik zincirlerindeki aksamaya birlikte enflasyonist baskının artması.
  • Kimi büyük ekonomilerin durgunluğa girmesi kuvvetle muhtemeldir.

Peki biz nerede duruyoruz? 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında ekonomide çok güçlü bir ekip kurduk. Ülkemizin sorunlarını çözecek, ülkemiz şoklara karşı dirençli hale getirecek kapsamlı bir programı kararlılıkla hayata geçirdik. Bunun sayesinde şoklara karşı mukavemetimizi artırdık. Dünyada ciddi bir belirsizlik ortamı var ama Türkiye'nin de yolunu aydınlatan güçlü bir ekonomi programı var. Menfi bir durum beklemiyoruz. Bu muhataralı dönemi birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağımıza inanıyoruz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber