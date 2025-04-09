Bakan Tekin'den Tutuklu Öğrencilerle İlgili Açıklama

Bakan Tekin'den Özgür Özel'e tavsiye: Partisini ve geçmişini bilen bir danışman görevlendirsin. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in Tutuklu Öğrencilerle İlgili Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tutuklu öğrencilerle ilgili soruya cevap verdi: 'Protestoya katılan herkes gözaltına alındı' öyle bir şey. Demokratik hakkını kullanırken gayri hukuki şekilde davranan kişilere işlem yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Cunta' Sözlerine Cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'cunta' sözleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, "Özgür Özel ya CHP'nin tarihinden habersiz ya da Türkiye'nin toplumsal gerçekliğini kavrayamayacak durumda. Kendisine tavsiyem, partisini ve geçmişini bilen bir danışmanı acilen görevlendirmesidir." dedi. Özgür Özel'in, darbelerden ve cuntalardan söz ederken önce kendi partisinin karanlık siciline bakması gerektiğini ifade eden Yusuf Tekin, "CHP'nin tarihinde, darbeleri savunan, hatta teşvik eden genel başkanlar vardır. Bu gerçek karşısında en azından bir yüzleşme ve mahcubiyet beklemek, toplumun hakkıdır." ifadelerini kullandı.