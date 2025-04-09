Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin saati açıklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta içerisinde DEM Parti heyeti ile görüşeceği duyurmuştu. Erdoğan, görüşmenin yarın gerçekleşeceğini açıkladı. Görüşme saat 13.30'da Beştepe'de yapılacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 18:55, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 19:04
DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada; Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'nin yarın saat 13:30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu.
Erdoğan ne demişti?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısında "Yarın DEM heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.