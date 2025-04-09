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Yeni Trafik Kanunu Taslağı Meclis'e Geliyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafik denetimlerinin caydırıcılığını artıracak yeni düzenlemelerin Meclis'e sunulacağını belirtti. Taslak 32 madde içeriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 13:28, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 13:29
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Yeni Trafik Kanunu Taslağı Meclis'e Geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair bir taslak üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Caydırıcılıkla olan kısmımızda update (güncelleme) yapmamız lazım. Bununla ilgili çalıştık. Kabinede bir sunum yaptık. Şu anda biz son çalışmalarımızı yapıyoruz, hazırız." dedi.Yerlikaya, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda açıklamalar yaptığını anımsatan Yerlikaya, "Artık o sözün üzerine bir söz söylemenin bir anlamı kalmadı. Her şey ortada açık. Biz o sözü olduğu gibi onlara iade ediyoruz. 'Aynaya baksınlar' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Taslağı

Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, "2024'te 41,3 milyon denetimi fazladan yaptık. Gördük ki son 6 yılı trafik denetimlerini, kaza, ölüm ve yaralama rakamlarına baktığımız zaman caydırıcılıkla olan kısmımızda update (güncelleme) yapmamız lazım. Bununla ilgili çalıştık. Kabinede bir sunum yaptık. Şu anda biz son çalışmalarımızı yapıyoruz, hazırız." dedi.

Trafikteki Araç ve Ehliyet Sahipleri

Trafikte 32 milyon araç ve 37 milyon ehliyet sahibi olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Trafik bir yaşam. 'Basit ulaşım meselesi değil bir hayat meselesidir' diyoruz. 'Bir kural bir ömür' diyoruz. Biz bir can kaybını değil sıfır can kaybını istiyoruz." ifadelerini kullandı.Avrupa ve dünyada ölüm ve kaza rakamlarının nasıl indirildiğine yönelik çalışmaları incelediklerini ifade eden Yerlikaya, caydırıcılık konusuna dikkati çekti. Yetkisiz çakar kullanımına ilişkin Meclis'te bir kanun kabul edildiğini anımsatan Yerlikaya, bu kanun sayesinde yetkisiz çakar kullanımının 95 günde yüzde 80 düştüğünü belirtti. Yerlikaya, yeni düzenlemenin de en kısa zamanda Meclis'e geleceğini ifade etti.İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlara işkence yapıldığı iddialarının sorulması üzerine Yerlikaya, bu konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünün 2 açıklaması ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin açıklamalarının incelenmesi gerektiğini belirtti.

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