Hatay'da başıboş sokak köpekleri kadına saldırdı

Arsuz ilçesinde yaşanan olayda, arazide bulunan 6 sokak köpeği, yolda yürüyen bir kadına saldırdı. Paniğe kapılan kadın, yere düştü. Bu sırada köpeklerden bazıları kadını ısırdıktan sonra kaçtı.

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