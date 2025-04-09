Hatay'da başıboş sokak köpekleri kadına saldırdı
Hatay'da başıboş sokak köpekleri yolda yürüyen kadına saldırdı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadına köpeklerin saldırı anı kameraya yansıdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 14:34, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 14:35
Arsuz ilçesinde yaşanan olayda, arazide bulunan 6 sokak köpeği, yolda yürüyen bir kadına saldırdı. Paniğe kapılan kadın, yere düştü. Bu sırada köpeklerden bazıları kadını ısırdıktan sonra kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Köpeklerin kadına saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.