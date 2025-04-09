Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Türkiye'ye geliyor

Gelişmeyi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Altun, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Görüşmede, Türkiye ile Endonezya arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımların ele alınması, güncel bölgesel ve küresel konularda görüşülmesi bekleniyor.

Altun, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun, 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu'na da katılmasını öngördüklerini söyledi.

Fahrettin Altun mesajında, ''Bu ziyaretin, güçlü tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu dost ve kardeş Endonezya ile ilişkilerimizin daha da güçlenmesine ve derinleşmesine vesile olacağına inanıyoruz'' mesajına yer verdi.