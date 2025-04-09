Yazılımcının cesedi parçalanmış halde bulundu: 6 Gözaltı

GAZİANTEP'te Suriyeli yazılımcı Ömer İzzetoğlu'nun (34) evinde bıçaklanarak öldürülüp, parçalara ayrılarak havalandırma boşluğuna gizlenmiş cesedi bulundu. Olaya ilişkin İzzetoğlu'nun eşi M.İ.'nin (30) de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Olay, 6 Nisan'da Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ., polis merkezine giderek eşi Ömer İzzetoğlu için kayıp ihbarında bulundu. M.İ., eşine ulaşamadığını ve daha önce de evlerine tanımadığı kişilerin geldiğini söyledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatan ekipler, çiftin evinin bulunduğu bölgedeki onlarca güvenlik kamerasını inceleyip, mahallelinin bilgisine başvurdu.

Olay Yeri İnceleme

Ömer İzzetoğlu'nun yaşadığı evde inceleme yapan ekipler, yatak odasında kan lekeleri tespit etti. Bunun üzerine evdeki arama derinleştirildi. İzzetoğlu'nun cesedi parçalara bölünmüş halde, evin havalandırma boşluğu üzeri toprak örtülü halde bulundu. Ayrıca evde bulunan bir fişten toprağın 5 Nisan'da alındığı belirlendi. 1 çocuk babası Ömer İzzetoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Suriye'ye gönderildi.

Şüphelilerin Gözaltına Alınması

Polis ekipleri, olaya ilişkin eşi M.İ.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.