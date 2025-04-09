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Reşit Olmayan Suçlular İçin Yeni Düzenleme Geliyor

15 yaşındaki Minguzzi'nin ölümü sonrası çocuk suçlular için yeni cezai düzenlemeler geliyor. AK Parti milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, detayları açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 15:20, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 15:26
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Reşit Olmayan Suçlular İçin Yeni Düzenleme Geliyor

İki çocuk tarafından öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümünün ardından, reşit olmayan çocukların alacağı cezalara yönelik yeni düzenlemenin hazırlıklarına başlandı. Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Minguzzi, 15 yaşında 2 çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Minguzzi ailesi, katilin çocuk olduğu için ceza indirimi alacak olmasına tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen aile, olayın failleri için "cani" tanımlaması yapıp, yetişkin olarak yargılanmalarını istediğini söylemişti.

Yeni Düzenleme Geliyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suça sürüklenme noktasında farklı bakanlıklarla koordinasyon içinde önleyici tedbirler alınması ve infaz sisteminde tıkanan noktaları yasal bir revizyonla düzenleme talimatı verdiğini söyledi. 18 yaş altı çocuk suçlular için "suça sürüklenen çocuklar" tabirini kullandıklarını belirten Durgut, "Onlarla ilgili infaz sistemi biraz daha farklı işliyor. Fakat bu şekilde kamu vicdanını çok yaralayan ve hunharca işlenmiş cinayetler için bazen infaz sisteminin bu hadisede olduğu gibi tıkandığını yaşamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından çalışmalara başladıklarını söyleyen Durgut, "İnşallah Ahmet'in öncü olduğu hayırlı bir değişim olacak." diye konuştu. Durgut, yeni düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin soru üzerine, "Kendi ülkemizin dinamiklerine göre çalışacağız." ifadesini kullandı.

"Dünyadaki Örnekleri İnceledik"

Suça sürüklenen çocuklara verilen cezalara yönelik dünya örneklerini incelediğini bildiren Durgut, "ABD'de, Güney Afrika'da, Fransa'da, İngiltere'de bu çocuk suçlularla ilgili suçun mahiyetine göre bir cinsel saldırı varsa ya da hiçbir sebep yokken çok gaddarca bir cinayet işlenmişse böyle durumlar için müebbedi de öngören cezalar olabiliyor." dedi.Kamu vicdanını rahatlatacak, adaleti tesis edecek ve ıslah etmeye de hizmet edecek bir düzenleme olacağını belirten Durgut, "Ülkemizde nasıl uygularız, nasıl bir adaptasyon yapacağız, o tabii uzmanların uzunca çalışmasını gerektiriyor hem de bizim sosyolojik dinamiklerimize uygun bir çalışma olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.Suça sürüklenen çocuklara ilişkin önleyici tedbirlerin de gündemde olduğunu anlatan Durgut, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlıklarının bu konuda ortak çalışmaları olduğunu vurguladı.

Suça Bulaşmış Çocuğun Ailesine Ceza Verilecek Mi?

AK Parti'li Durgut, "suça sürüklenmiş çocukların ailelerine ilişkin olarak bir cezai yaptırımın gündemde" olup olmadığının sorulması üzerine, kamuoyunun böyle bir talebi olduğunu aktardı. Hukukta, "suçunun şahsiliği" ilkesi olduğunu söyleyen Durgut, "Ama ne yazık ki bazen suça sürüklenen çocuklar bir sektör haline de gelebiliyor, çeteler ya da mafyalar tarafından suistimal edilebiliyorlar. Dolayısıyla buna yönelik de bir çalışma yapılmasını ben makul karşılıyorum ama tabii ki hukuk normlarına uygun bir şekilde yapılmalı." dedi.

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