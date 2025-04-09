MEB'e öğretmen atama sayısı ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama sayısının Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısından sonra netleşeceğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 16:00, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 16:13
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama sayısının Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısından sonra netleşeceğini açıkladı.
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e TBMM'de öğretmen atama sayısını sordu.
Bakan Tekin, öğretmen atama sayısının Pazartesi günü yapılacak olan kabine toplantısından sonra sayının netleşeceğini söyledi.
Bakan Tekin, sayının 20 binden az mı çok mu olacak sorusuna ise istişarelerin sürdüğünü dile getirdi.
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