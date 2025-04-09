JGK Darbe Davasında 121 Sanığa Müebbet Onayı

Daire, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Haziran 2020'de verilen hükümlere ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Buna göre, aralarında eski kurmay albay Erkan Öktem ile Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan eski yarbay Muharrem Demirkale'nin de bulunduğu 121 sanığa anayasayı ihlal suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ile müebbet hapis cezalarının onanmasına karar verildi. Öktem'e, ayrıca, dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın koruması Hasan Gülhan'ın da bulunduğu 9 kişinin şehit edilmesi nedeniyle verilen 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve Aslan ile Güven Şağban'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan verilen 40 yıl hapis cezasının da onanması kararlaştırıldı. Söz konusu 121 sanıktan bazıları hakkında kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından verilen cezaların da onanması kararlaştırıldı.

19 Sanık Hakkındaki "FETÖ Üyeliği" Cezasına Onama

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, aralarında FETÖ'nün jandarma yapılanmasında mahrem imam olarak yer aldığı belirtilen sivil sanık Mevlüt Yılmaz'a silahlı terör örgütüne üye olma suçundan verilen 12 yıl hapis cezasını onadı. Daire, yerel mahkemece aynı suçtan 6 yıl 3 aydan 10 yıla kadar süreli hapis cezasına mahkum edilen 18 sanığın cezasını da uygun buldu. Yüksek mahkeme, çoğu er 42 sanık hakkında verilen beraat kararları ile 29 sanık hakkındaki davanın düşürülmesi ve karar verilmesine yer olmadığı kararlarını da onadı.

19 Sanık Hakkındaki Hüküm Bozuldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemece darbe teşebbüsüne yardım eden sıfatıyla katıldıkları gerekçesiyle 12 yıl 6'şar ay ile 15 yıl süreli hapis cezasına çarptırılan sanıklar Osman Tosun, Salim Baktaş, Sungur Poroy, Tuğrul Satun, Mustafa Kemal Yaraş, Uğur Özaslan, Ahmet Evren Saka, Bora Polat, İbrahim Güler, İsmail Hakkı Avuç, Mehmet Deniz, Mehmet Kürşad Yaman, Metin Sönmez, Ramazan Karlıer, Sadık Elçik, Serhat Savcı ve Taner Yurt hakkındaki hükümleri eksik ceza tayini nedeniyle bozdu. Dairenin kararında, bu sanıkların darbe teşebbüsüne müşterek fail olarak katıldıkları belirtilerek, anayasal düzeni ihlal suçundan cezalandırılmaları gerektiği ifade edildi. Yargılama aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olan ancak mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanık Beytullah Ö. hakkındaki hüküm de cezasında takdir indirimi yapılmaması nedeniyle bozuldu. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verilen sanık Bayram Kaplan hakkındaki hüküm de sanığın eylemine uyan anayasal düzeni ihlal suçundan cezalandırılması gerektiği belirtilerek bozuldu.

Davanın Geçmişi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahı darbeciler tarafından ele geçirilmiş, 9 kişi şehit edilmiş, dönemim TEM Daire Başkanı Turgut Aslan başından vurularak yaralanmış, darbeye karşı duran bazı jandarma komutanları da rehin alınmıştı. Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Ankara 23. Ağır Ceza mahkemesince kabul edilmiş, sanıkların yargılanmasına 6 Kasım 2017'de başlanılmıştı. Yargılama aşamasında savcılık makamı, 9 Temmuz 2019'da mütalaasını açıklamış, esas hakkındaki savunmaların ardından mahkeme 26 Haziran 2020'de hükmünü açıklamıştı.