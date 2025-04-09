Emniyet'ten Dervişoğlu'nun 'elektronik kelepçe' iddialarına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, partisinin grup toplantısındaki "Geçtiğimiz hafta Emniyet Genel Müdürlüğü ihaleye çıkmış. 280 bin adet elektronik kelepçe alım ihalesi yapacaklarmış. Şimdi bizleri evlerimize mi hapsedeceksiniz?" açıklamasına yer verildi. Bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

Kadınların şiddete maruz kalmaması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 2025'te Elektronik İzleme Sistemi ve Elektronik Kelepçe Hizmet Alımı için 31 Aralık 2025 tarihine kadar 280 bin gün kullanılmak üzere elektronik kelepçe ihalesine çıkılmış olup ihale süreci devam etmektedir.

Sayın Dervişoğlu'nun söylediği gibi 280 bin kelepçe ihalesine çıkılmamıştır.

Elektronik İzleme Merkezi'nde günlük 1200 kadının şiddetten korunması amacıyla elektronik kelepçe takılmış erkeklerin takibi ve izlenmesi yapılmaktadır.

Aylık yaklaşık 36 bin gün elektronik kelepçe kullanılmaktadır.

Bu kapsamda yıl sonuna kadar yaklaşık 280 bin gün kullanılacağı öngörülerek bu belirlenen gün sayısı üzerinden ihaleye çıkılmıştır.

Paylaşımda, Elektronik İzleme Merkezi'nin 2021'den itibaren faaliyet gösterdiği, 6284 sayılı Kanun kapsamında mahkemeler tarafından verilen ve şiddet mağduru kadınların korunması amacıyla şiddet uygulayan erkeklere elektronik kelepçe takılarak takibi ve izlenmesi yönünde görev yaptığı ifade edildi.