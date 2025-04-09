50 bin teklif edildi, Diyanet promosyon anlaşmasını iptal etti

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı için yapılan maaş promosyonu anlaşması, 8 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen toplantının ardından iptal edildi.

Yapılan açıklamaya göre, 3 yıl süresince en fazla 50 bin TL olarak belirlenen teklif, çalışanlar tarafından kabul edilmedi ve anlaşma geçersiz sayıldı.

Türk Diyanet Vakıf-Sen, 2007/21 No'lu Başbakanlık Genelgesine atıfta bulunarak, haftaya yapılacak olan yeni maaş promosyonu anlaşmasına tüm (kamu-özel) bankaların dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Sendika, anlaşmanın sadece belirli bankalarla yapılmasının çalışanlar için yeterli olmayacağını belirterek, tüm bankaların teklif vermesi gerektiğini savundu.

Ayrıca, Türk Diyanet Vakıf-Sen'in yaptığı açıklamaya göre, taşra teşkilatındaki her il ve ilçede, maaş promosyonu anlaşmalarının o ildeki yerel yönetimlerin belirlediği koşullara göre yapılacağı bildirildi. Bu durum, her bölgenin kendi koşullarına göre daha uygun teklifler almasına olanak sağlayacak.