Felçli dedesinden etkilenen Hüseyin'in projesi, ABD'de finale çıktı

Melikgazi ilçesi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nde 12'nci sınıf öğrencisi Hüseyin Eren Akbaba, dedesinden etkilenerek felçli bireylerin konuşabilmesi için cihaz tasarlamaya karar verdi. Okuldaki danışman fizik öğretmeni Ferhat Çekim ile birlikte çalışmalara başlayan Akbaba, yaklaşık 2 yılın sonunda felçli bireylerin göz hareketleriyle iletişim kurabilmesini sağlayan EOG tabanlı proje tasarladı. Akbaba projesini, yaklaşık 10 bin lise öğrencisinin dünyanın dört bir yanından katılım sağladığı ABD'nin New York şehrinde düzenlenecek olan 'Genius Olimpiyatları'na gönderdi. Ön değerlendirmeler sonucunda Akbaba'nın projesi yaklaşık 500 proje arasına alındı. 9 Haziran'da yaklaşık 77 ülkenin katılacağı ABD'de düzenlenecek olan 'Genius Olimpiyatları'na finalist olarak seçilen Akbaba, yarışmaya Türkiye'den katılan tek devlet okulu öğrencisi oldu.

Süreç ve Yarışma Detayları

Süreci anlatan Hüseyin Eren Akbaba, "Amerika'da her yıl düzenlenen GENIUS Olimpiyatları'na başvurduk. Geliştirdiğim sistemle finalist olarak katılacağız. GENIUS Olimpiyatları 9 Haziran'da yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde okulumuzu temsil edeceğiz. Yarışmaya 77 ülkeden katılım olacak." Dünyanın dört bir yanından çalışma yapan liseli öğrenciler New York'ta buluşacak ve kendi yaptıkları çalışmaları sergileyecekler. GENIUS Olimpiyatları'nda yaklaşık 500'e yakın bir çalışma mevcut. Ülkemizden de yaklaşık 20 öğrenci katılım sağlayacak ve bunun 19'u özel okul öğrencisi. Bu yarışmaya Anadolu liselerinden katılacak tek öğrenci benim" diye konuştu.

'Sistemimizi 200 Liraya Mal Ettik'

Tasarladığı projeye ilişkin bilgi veren Akbaba, "Projem, göz ve çevresindeki kasları kullanarak yüzde 90 ve üzeri felçli insanların iletişim kurmasını sağlıyor. Konuşmakta güçlük çeken bu hastaların iletişime geçmesini sağlayacağız. Yaklaşık 2 yıldır bu çalışma üzerine uğraşıyorum." Bana fikir çok önceden gelmişti. Okulumdaki tecrübeli danışman hocalarımla birlikte bu çalışmayı yürüttüm. Şimdi de Amerika'daki yarışmaya finalist olarak katılacağız. EOG tabanlı cihazlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 150 bin dolardan satışa sunuluyor. Bizim ülkemizde böyle bir sektör mevcut değil. Ülkemizin insanları bu cihazı alabilecek maddi duruma sahip değiller. Biz de bunu bildiğimizden sistemimizi yaklaşık 200 liraya mal ettik ve herkesin kullanabileceği şekilde tasarladık" ifadelerini kullandı.

'Nükleer Fizik ve Yapay Zeka Alanında Çalışmalarım Bulunuyor'

Dedesinin hastalığına ilişkin konuşan Akbaba, "Ben küçükken dedem felç rahatsızlığı geçirdi ve kendisi yüzde 90 üzerinde felçliydi. Konuşamıyordu. Kendimi, küçüklüğümden beri, 'Buna nasıl bir çözüm getirebilirim' diye sorguluyordum." Aslında bu projeyi, 'Sadece kendi dedem için değil dünyadaki bütün felçli insanların nasıl konuşmasını sağlayabilirim' diye düşünerek geliştirdim. Nükleer fizik ve yapay zeka alanında da çalışmalarım bulunuyor. Dünyadaki bütün hastalıkların teşhisini yapan bir yapay zeka ve EOG tabanlı bir projem bulunuyor. Amerika'da düzenlenecek olan Genius Olimpiyatları'na ülkemizden katılacak tek devlet lisesinden öğrenci benim. Okulumuzun bu yarışmaya verebilecek bir bütçesi maalesef bulunmuyor. Bu da maddi sorunlarla karşılaşmamıza yol açıyor. Biz de devletimizden her türlü maddi ve manevi desteği bekliyoruz" dedi.

'Hüseyin Parlayan Yıldızımız'

Hüseyin Eren Akbaba'nın fizik öğretmeni Ferhat Çekim ise şöyle konuştu:"Biz, okul olarak 16 yıldır bilim olimpiyatları, proje yarışmaları, ulusal ve uluslararası yarışmalarda her zaman öğrencilerimize destek verdik. Hüseyin de bunlardan birisi, parlayan yıldızımız." Amerika'da düzenlenecek olan bilimsel yarışmaya finalist olarak davet edildi. Felçli hastalarımızın göz sinirlerini kullanarak sinirleri algılayabilen göz ve kaş hareketleriyle, konuşma güçlüğü çeken hastalarımızı konuşturmayı amaçladık. Yakınlarının, hastanın bizzat kendi sesini duyarak onlarla psikolojik temasa geçmesini amaçladık. Mesela gözünü 2 defa sağa çevirdiğinde 'Acıktım, susadım, nasılsınız' demesi hasta yakınlarına da psikolojik destek olacağını düşünüyoruz. Özellikle Hüseyin'in dedesinin böyle bir rahatsızlığının olması ve projemizi buna yönelterek çok güzel bir çalışma yaptık. Biz devlet okuluyuz. 77 ülkeden proje finalist olarak çağrıldı ama devlet okulu olarak sadece biz varız. Biz destek bekliyoruz. Bu çocukların emeğinin zayi olmaması gerekiyor."