29 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un takdir ve tensipleriyle başlatılan, kadastro davalarının kronikleşmesini önlemeye yönelik çalışmalar, somut sonuçlar üretmeye devam ediyor. Serik Kadastro Mahkemesi, tam 29 yıldır süren ve 87 tarafı bulunan bir davada nihai kararı verdi. Dokuz ayrı parselin mülkiyet ihtilafı çözüme kavuştu.

29 Yıllık İhtilafın Çözülmesi

1996'da açılan ve 2003'te Kadastro Mahkemesi'ne devredilen dosya, 26.02.2025 tarihinde sonuçlandırıldı. Bu karar, onlarca yıl süren ihtilafların çözülmesi adına tarihi bir başarıyı temsil ediyor.

Yargıya Güven Artıyor

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bu süreçte; yurt dışı tebligat gecikmeleri, taraf teşkili eksiklikleri, keşif sorunları ve teknik engeller sistemli şekilde giderildi. Mahkemelere teknik, teknolojik ve idari destek sağlandı.

2025 Hedefi: Sıfır Kadastro Dosyası

Hedef: 2025 yılı sonuna kadar tüm kronik kadastro dosyalarının sonuçlanması!Bu gelişme, yargıya olan güveni artırırken, adaletin zamanında ve etkili şekilde tecelli edebileceğini açıkça ortaya koydu. Türkiye, "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefiyle yargıda yeni bir döneme giriyor.