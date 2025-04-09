Aracında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli evli ve iki çocuk babası polis memuru Sinan Şen, mesai sonrası evine döndüğü sırada aracında rahatsızlandı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Şen, kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Şen'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirildi.

Burada düzenlenen törene Şen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, emniyet ve askeri personel ile diğer ilgililer katıldı.

Vali Özarslan ve Emniyet Müdürü Kılıçoğlu törende Şen'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Şen'in cenazesi helallik alınması ve İl Müftüsü Paşa Bektaş tarafından okunan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine gönderildi.

Taşköprü ilçesine getirilen Sinan Şen'in için burada cenaze töreni düzenlendi. Tekev Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şen'in cenazesi aile kabristanında toprağa verildi.

Törene Şen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan ve vatandaşlar katıldı.