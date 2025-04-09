19 yaşındaki çoban, bıçakla öldürülmüş halde bulundu

İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
ADÜ'de Öğretim Üyesi Başörtülülere Hakaret İddiasıyla Uzaklaştırıldı
ADÜ'de Öğretim Üyesi Başörtülülere Hakaret İddiasıyla Uzaklaştırıldı
Mahir Polat Cezaevinden Tahliye Edildi
Mahir Polat Cezaevinden Tahliye Edildi
Dünya havacılık tarihinde ilk! Bayraktar TB2 tarihe geçti
Dünya havacılık tarihinde ilk! Bayraktar TB2 tarihe geçti
Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek
Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek
Özelleştirme İdaresi 7 İlde 13 Taşınmazı Satışa Çıkardı
Özelleştirme İdaresi 7 İlde 13 Taşınmazı Satışa Çıkardı
Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin saati açıklandı
Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin saati açıklandı
Erdoğan: Emniyet Birimlerimiz Eşkıyalığa Fırsat Vermedi
Erdoğan: Emniyet Birimlerimiz Eşkıyalığa Fırsat Vermedi
Benzine Gece Yarısı İndirimi: 2 Lira 24 Kuruş
Benzine Gece Yarısı İndirimi: 2 Lira 24 Kuruş
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci: Sendikalar Taleplerini İletti
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci: Sendikalar Taleplerini İletti
İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Dair İddialara Açıklama
İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Dair İddialara Açıklama
Emniyet'ten Dervişoğlu'nun 'elektronik kelepçe' iddialarına yalanlama
Emniyet'ten Dervişoğlu'nun 'elektronik kelepçe' iddialarına yalanlama
Brent Petrol, ABD-Çin Geriliminde Dibe Vurdu
Brent Petrol, ABD-Çin Geriliminde Dibe Vurdu
JGK Darbe Davasında 121 Sanığa Müebbet Onayı
JGK Darbe Davasında 121 Sanığa Müebbet Onayı
Reşit Olmayan Suçlular İçin Yeni Düzenleme Geliyor
Reşit Olmayan Suçlular İçin Yeni Düzenleme Geliyor
Kamu kurumları, Cumhurbaşkanlığına doğrudan görüş soramayacak!
Kamu kurumları, Cumhurbaşkanlığına doğrudan görüş soramayacak!
Yılmaz: Beklentimiz, en kısa sürede Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması
Yılmaz: Beklentimiz, en kısa sürede Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması
Yeni Trafik Kanunu Taslağı Meclis'e Geliyor
Yeni Trafik Kanunu Taslağı Meclis'e Geliyor
Bakan Tekin'den Tutuklu Öğrencilerle İlgili Açıklama
Bakan Tekin'den Tutuklu Öğrencilerle İlgili Açıklama
Fahiş Fiyatlı Bilet Satışına 37 Milyon Lira Ceza
Fahiş Fiyatlı Bilet Satışına 37 Milyon Lira Ceza
Adalet Bakanı Tunç'tan Tutuklanan Göstericiler Hakkında Açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan Tutuklanan Göstericiler Hakkında Açıklama
Elektriğe zam mı geliyor? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı!
Elektriğe zam mı geliyor? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı!
Anne Faciası: Öğretmen olan kızını öldürdü intihar süsü vermeye çalıştı
Anne Faciası: Öğretmen olan kızını öldürdü intihar süsü vermeye çalıştı
2025-DGUY Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-DGUY Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Yatacak
Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Yatacak
Konutlarda Elektrik Faturaları 4 Yılda 3 Kat Arttı
Konutlarda Elektrik Faturaları 4 Yılda 3 Kat Arttı
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gümüşhane' depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gümüşhane' depremi açıklaması
Instagram'da 16 Yaş Altı Canlı Yayın İçin Ebeveyn İzni Şartı
Instagram'da 16 Yaş Altı Canlı Yayın İçin Ebeveyn İzni Şartı
Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Damacana kartelleri mercek altında! Suyun devlerine ceza yolda
Damacana kartelleri mercek altında! Suyun devlerine ceza yolda
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

19 yaşındaki çoban, bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Sırtköy beldesinde koyunları otlatan çoban Kamil Aslan, bıçaklanarak öldürüldü. Köylüler ve ekipler arama yaptı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 22:49, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 22:52
Yazdır
19 yaşındaki çoban, bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Şırnak'ın İdil ilçesinde çoban Kamil Aslan (19), dağlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olay, akşam saatlerinde İdil ilçesine bağlı Sırtköy beldesinde meydana geldi. Çobanlık yapan Kamil Aslan'ın otlattığı koyunlar sahipsiz şekilde döndü. Aslan'ın olmadığını fark eden köylüler, koyunların otlatıldığı bölgeye doğru giderek arama çalışması yaptı. Aslan, Çiyaye Sipi bölgesinde bıçaklanmış halde kanlar içerisinde bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde genç çobanın aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İdil Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Aslan'ın hastaneye gelen yakınları fenalık geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/İDİL (Şırnak), (DHA)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber