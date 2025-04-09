Fed Tutanakları: Ekonomik Belirsizlik ve Enflasyon Riski Artıyor

10 Nisan 2025 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
10 Nisan 2025 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Ankara Emniyet'inden İşkence ve Çıplak Arama İddialarına Yalanlama
Ankara Emniyet'inden İşkence ve Çıplak Arama İddialarına Yalanlama
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
ADÜ'de Öğretim Üyesi Başörtülülere Hakaret İddiasıyla Uzaklaştırıldı
ADÜ'de Öğretim Üyesi Başörtülülere Hakaret İddiasıyla Uzaklaştırıldı
Mahir Polat Cezaevinden Tahliye Edildi
Mahir Polat Cezaevinden Tahliye Edildi
Dünya havacılık tarihinde ilk! Bayraktar TB2 tarihe geçti
Dünya havacılık tarihinde ilk! Bayraktar TB2 tarihe geçti
Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek
Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek
Özelleştirme İdaresi 7 İlde 13 Taşınmazı Satışa Çıkardı
Özelleştirme İdaresi 7 İlde 13 Taşınmazı Satışa Çıkardı
Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin saati açıklandı
Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin saati açıklandı
Erdoğan: Emniyet Birimlerimiz Eşkıyalığa Fırsat Vermedi
Erdoğan: Emniyet Birimlerimiz Eşkıyalığa Fırsat Vermedi
Benzine Gece Yarısı İndirimi: 2 Lira 24 Kuruş
Benzine Gece Yarısı İndirimi: 2 Lira 24 Kuruş
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci: Sendikalar Taleplerini İletti
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci: Sendikalar Taleplerini İletti
İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Dair İddialara Açıklama
İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Dair İddialara Açıklama
Emniyet'ten Dervişoğlu'nun 'elektronik kelepçe' iddialarına yalanlama
Emniyet'ten Dervişoğlu'nun 'elektronik kelepçe' iddialarına yalanlama
Brent Petrol, ABD-Çin Geriliminde Dibe Vurdu
Brent Petrol, ABD-Çin Geriliminde Dibe Vurdu
JGK Darbe Davasında 121 Sanığa Müebbet Onayı
JGK Darbe Davasında 121 Sanığa Müebbet Onayı
Reşit Olmayan Suçlular İçin Yeni Düzenleme Geliyor
Reşit Olmayan Suçlular İçin Yeni Düzenleme Geliyor
Kamu kurumları, Cumhurbaşkanlığına doğrudan görüş soramayacak!
Kamu kurumları, Cumhurbaşkanlığına doğrudan görüş soramayacak!
Yılmaz: Beklentimiz, en kısa sürede Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması
Yılmaz: Beklentimiz, en kısa sürede Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması
Yeni Trafik Kanunu Taslağı Meclis'e Geliyor
Yeni Trafik Kanunu Taslağı Meclis'e Geliyor
Bakan Tekin'den Tutuklu Öğrencilerle İlgili Açıklama
Bakan Tekin'den Tutuklu Öğrencilerle İlgili Açıklama
Fahiş Fiyatlı Bilet Satışına 37 Milyon Lira Ceza
Fahiş Fiyatlı Bilet Satışına 37 Milyon Lira Ceza
Adalet Bakanı Tunç'tan Tutuklanan Göstericiler Hakkında Açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan Tutuklanan Göstericiler Hakkında Açıklama
Elektriğe zam mı geliyor? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı!
Elektriğe zam mı geliyor? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı!
2025-DGUY Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-DGUY Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Yatacak
Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Yatacak
Konutlarda Elektrik Faturaları 4 Yılda 3 Kat Arttı
Konutlarda Elektrik Faturaları 4 Yılda 3 Kat Arttı
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gümüşhane' depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gümüşhane' depremi açıklaması
Instagram'da 16 Yaş Altı Canlı Yayın İçin Ebeveyn İzni Şartı
Instagram'da 16 Yaş Altı Canlı Yayın İçin Ebeveyn İzni Şartı
Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fed Tutanakları: Ekonomik Belirsizlik ve Enflasyon Riski Artıyor

ABD Merkez Bankası'nın yayımladığı tutanaklar, ekonomik büyüme ve istihdama yönelik risklerin arttığını ve enflasyonun yükselebileceğini gösteriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 23:19, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 23:21
Yazdır
Fed Tutanakları: Ekonomik Belirsizlik ve Enflasyon Riski Artıyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar, Banka yetkililerinin, istihdam ve ekonomik büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin, enflasyona yönelik ise yukarı yönlü risklerin arttığı görüşünde olduğunu ortaya koydu. Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 18-19 Mart'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Banka yetkililerinin ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin arttığını değerlendirdiğini gösterdi.

Tutanaklarda, iş çevrelerinden ve birçok anketten elde edilen bilgilerin hükümet politikalarına ilişkin artan belirsizlik ortamında hanehalkı ve işletmelerin güveninde bir miktar bozulma olduğunu gösterdiği belirtildi. Bazı Banka yetkililerinin, yüksek belirsizliğin tüketici harcamalarını, işletmelerin işe alım ve yatırım faaliyetlerini azaltma potansiyeli taşıdığını belirttiği aktarılan tutanaklarda, "Yetkililer, genel olarak istihdam ve ekonomik büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin ve enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin arttığını değerlendirirken, ekonomik görünümleri konusunda yüksek belirsizlik olduğunu belirtti." ifadesi kullanıldı.

Enflasyon ve Tarife Artışlarının Etkileri

Tutanaklarda, bu yıl enflasyonun yüksek tarifelerin etkisiyle artabileceğinin değerlendirildiği, ancak bu etkilerin büyüklüğü ve kalıcılığı konusunda önemli bir belirsizlik olduğu vurgulandı. Fed'in tutanaklarında, bazı yetkililerin, açıklanan ya da planlanan tarife artışlarının birçok iş çevresinin beklediğinden daha büyük ve kapsamlı olduğunu belirttiği aktarıldı.

Para Politikasının Belirsizlik Ortamındaki Rolü

Ekonomik görünüme ilişkin artan belirsizlik ortamında politika faizinin sabit tutulmasının uygun görüldüğü bilgisi verilen tutanaklarda, "Para politikasının görünümünü tartışırken yetkililer, bir dizi hükümet politikasının ekonomik görünüm üzerindeki net etkisine ilişkin belirsizliğin yüksek olduğunu, ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesini uygun kıldığını belirtti." ifadesi yer aldı. Tutanaklarda, "Para politikasının görünümünü etkileyebilecek risk yönetimi hususlarını tartışırken, yetkililer ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin arttığını, neredeyse tümü enflasyona ilişkin riskleri yukarı yönlü, istihdama ilişkin riskleri ise aşağı yönlü olarak değerlendirdi." ifadesi kullanıldı. Tutanaklarda, para politikasının gelecekteki gelişmelere yanıt verecek şekilde iyi bir konumda olduğu, enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde kısıtlayıcı politikanın daha uzun süre sürdürülebileceği, iş gücü piyasası koşullarının bozulması veya ekonomik faaliyetin zayıflaması halinde ise gevşetilebileceği kaydedildi. Fed'in gelecek toplantısı 6-7 Mayıs'ta yapılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber