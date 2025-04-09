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Bayburt'ta GSB Yurdunda Cinayet İddiası Yalanlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden (KYGM) yapılan açıklamada, 'Bayburt'ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda cinayet' iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 23:36, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 23:32
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Bayburt'ta GSB Yurdunda Cinayet İddiası Yalanlandı

KYGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Bayburt'ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda cinayet' iddiası doğru değildir. Yurtta barınan bir öğrencimiz mescitte tek başınayken kendisine zarar vermiştir." Hastaneye kaldırılan ve yapılan muayenenin ardından öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. Öğrencinin, daha sonra arkadaşını telefonla arayıp durumunu anlattığı ortaya çıkmıştır. Yurtta kalan diğer öğrencilerin yaşanan olayı farklı yorumlaması üzerine yurt yönetimine yönelik protesto eylemi yapılmıştır. Protesto yapan öğrencilere yaşanan olayla ilgili olarak yapılan doğru bilgilendirmelerin ardından öğrenciler dağılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli makamlar tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. (DHA)

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