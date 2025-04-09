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Bakan Fidan: Bölgede hiçbir ülkeyle çatışma niyetimiz yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye olarak sadece İsraille değil bölgede hiçbir ülkeyle çatışma niyetimiz yok. Ama Suriye'nin tekrar Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edecek bir iç karışıklığa, bir operasyona, bir provokasyona maruz kalmasını da izleyemeyiz" diye konuştu.

Kaynak : CNN Türk
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 23:54, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 23:55
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Bakan Fidan: Bölgede hiçbir ülkeyle çatışma niyetimiz yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye olarak hiçbir ülkeyle çatışmak istemediklerini belirten Fidan şöyle konuştu:

"İsrail'in bölgedeki yayılmacı bir takım taktikleri kullanarak Suriye'de provokasyon çıkarmaya çalışması kabul edilebilir bir konu değil. Suriyelilerin buna ortaya koyduğu bir tavır var. Tabii bizim Türkiye olarak sadece İsraille değil bölgede hiçbir ülkeyle Suriye'de çatışma niyetimiz yok. Ama Suriye'nin tekrar Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edecek bir iç karışıklığa, bir operasyona, bir provokasyona maruz kalmasını da izleyemeyiz ona da sadece bakmakla yetinmeyiz. Biz bize saldırmayan hiçbir ülkeyle açıktan saldırmayız. Bize komşu olan bir ülkede bize de etkisi dokunacak zararı dokunacak bir istikrarsızlık alanı çıkıyorsa ortaya biz buna seyirci kalamayız. Bununla ilgili atılması gereken başta diplomatik adımlar olmak üzere adımlarımızı atarız."

Fidan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-İran'a bir (ABD, İsrail) askeri operasyon yapılması bölgedeki istikrarsızlığı artırmaktan başka bir şeye yaramaz.

-(ABD'nin Türkiye'ye yaptırımları kaldırılır mı?) Şimdi Amerika'daki yeni yönetimin Beyaz Saray'daki ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki hukukçuları konuyu çalışıyorlar.

-(Trump'ın tarifeleri) Fırsatlar da var riskler de var. Oturmuş ekonomiler değişimi çok çabuk kabul etmezler.

-ABD'nin Netanyahu'ya tabiri caizse bir ayar vermesi, bir çerçeve çizmesi gerekiyor.

-(İsrail) Suriye'de yeni gelen yönetime hiçbir şey bırakmama konusunda bir strateji belirlemiş durumda.

-(Suriye) Bize komşu olan bir ülkede bize de etkisi dokunacak, zararı dokunacak bir istikrarsızlık alanı çıkıyorsa biz buna seyirci kalamayız.

-Başka aktörün (İsrail) çıkıp ABD'ye onun desteğiyle meydan okuması, ABD ona ayar vereceğine, onun ABD'ye ayar vermesi, bölgesel savaşın da ötesinde patron kim savaşı.

-(Trump) Günün sonunda şunu da duymak istemez; 'Ya bu da İsrail'in adamı çıktı.' Bu kadar dünyayı karşısına alan bir insan herhalde Netanyahu'yla (da) hesaplaşmaktan kaçınmayacaktır diye düşünüyorum.

-Suriye bağımsız bir ülke olarak bizimle askeri bir anlaşmaya girdiği zaman buna vereceğimiz bir destek varsa ona da girmeye hazırız.

-Trump Cumhurbaşkanımıza saygı duyuyor lider olarak, cumhurbaşkanımızla iyi bir ilişkisi var.

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