Antalya Diplomasi Forumu: Dünya Liderleri Bir Araya Geliyor

Antalya Diplomasi Forumu'nun 4. toplantısı yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 150 ülkeden 5 bin temsilcinin katılacağı forumun açılışında BM'nin yapısında reforma gidilmesi ve dünyada barışın tesisi konusunda mesajlar vermesi bekleniyor.

Antalya Diplomasi Forumu'nun Teması ve Açılışı

Dünyanın her bölgesinden katılımların olduğu uluslararası alandaki sayılı toplantılardan biri haline gelen Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) 4. toplantısı yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen ADF, üç gün sürecek. Antalya Belek'teki Nest Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenecek forumun, bu yılki teması "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" olarak belirlendi. ADF 2025 yarın sabah lider panelleri ile başlayacak. Forumun resmi açılışı ise öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ile olacak. Erdoğan'ın konuşmasında BM'nin yapısında reforma gidilmesi, dünya barışı, Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler ve İsrail'in bölgesel bir soruna dönüşen saldırıları konusunda mesajlar vermesi bekleniyor.

50'den Fazla Oturum

Forum çerçevesinde üç gün boyunca çok sayıda panel düzenlenecek. 50'yi aşkın oturumda, Orta Doğu'dan Asya-Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan çeşitli coğrafyaları ilgilendiren konular ile iklim değişikliği, terörizmle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zeka dahil olmak üzere küresel gündemin öne çıkan başlıkları ele alınacak. Forum marjında çok sayıda ülke lideri ve bakanlarının ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ADF 2025 marjında İslam İş Birliği Teşkilatı, Arap Ligi Gazze Temas Grubu Toplantısı, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı'na katılması öngörülüyor.

Lavrov ve Sibiha'nın Katılımı

ADF'ye 150'ye yakın ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan ve 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisi ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 5 bine yakın konuğun katılması bekleniyor.Foruma katılacak olan 20 ülke lideri arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Moldova Başbakanı Dorin Recean, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban bulunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da ADF'nin katılımcıları arasında yer alıyor. ADF'yi 100 bin kişinin de çevrim içi olarak takip etmesi bekleniyor.

Şara'nın Askeri Üs Ziyareti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, iki ay aranın ardından ikinci defa Türkiye'ye geliyor. Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak olan Şara'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Pek çok kritik başlıkların masada olacağı görüşmelerde Türkiye'nin Humus yakınlarındaki T4 havaalanına askeri üs kurması detaylı şekilde ele alınacak. Terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması SDG'nin silah bırakıp Suriye ordusuna katılma kararı da Şara'nın ziyaretinde ele alınacak önemli konulardan biri olacak. Suriye, yaklaşık on dört yıl süren savaşın ardından çöken bir ekonomiyle karşı karşıya. Temaslarda, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, ekonomik iş birliği olanakları ve Suriye'nin yeniden inşası için Türkiye'nin rolü de masada olacak.

UCM Başsavcısı Khan'ın Katılımı

Antalya Diplomasi Forumu'nun en dikkat çekici katılımcısı ise Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başsavcı Khan'a, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları bütün açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" ve "Tanık" kitaplarını teslim etmişti. Başsavcı Khan, UCM'de, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama talebinde bulunmuştu.