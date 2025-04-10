Nisan Ayında Kar Yağışı Ankara'yı Beyaza Bürüdü

Ankara'ya Nisan ayında kar yağdı! Meteoroloji'den yeni uyarı var...

Ankara'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Ankara'da hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkili oldu. Kısa sürede her yer beyaza büründü, yüksek kesimlerde yağış sürerken Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi.Ankara'da düşen sıcaklıkların etkisi ile gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı şehrin genelinde devam ederken yüksek kesimlerde ise etkisini artırdı.

3 Gün Daha Kar Var

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı düşmeye devam edecek. Tahminlere göre kar yağışının 13 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den Hayati Uyarı

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler konusunda da vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.