Siber suçlara yönelik 27 ilde operasyon: 237 gözaltı

Operasyonlar sonucu çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.

Operasyonlar sonucu 237 şüpheli yakalanırken şüphelilerden 118'i tutuklandı, 34 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 19-27 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu; 27 ilde siber suçlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net