Siber suçlara yönelik 27 ilde operasyon: 237 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında 27 ilde siber suç ve suçlulara yönelik düzenlenen operasyonlarda 237 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 08:17, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 08:18
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 19-27 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu; 27 ilde siber suçlara yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlar sonucu 237 şüpheli yakalanırken şüphelilerden 118'i tutuklandı, 34 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Yakalanan şüphelilerin; bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, nitelikli hırsızlık suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.
Operasyonlar sonucu çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.