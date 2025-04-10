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Benzin Fiyatlarına Bir İndirim Daha Geliyor

Benzin fiyatlarında 1 lira 36 kuruş indirim bekleniyor. Bu indirimle birlikte benzin fiyatları iki günde toplam 3 lira 60 kuruş düşmüş olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 08:50, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 09:21
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Brent petrol ve kurdaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler sonrası araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını da yakından takip ediyor. Petrol fiyatlarında gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

Benzine Yeni İndirim Geliyor

Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor. Söz konusu kararın yarın itibarıyla tabelalara yansıması bekleniyor. İndirimin kararının resmileşmesi halinde benzin fiyatı, iki günde 3 lira 60 kuruş düşmüş olacak.

2 Lira 24 Kuruş İndirim Gelmişti

Benzine bu gece itibarıyla 2 lira 24 kuruş indirim gelmişti.

Güncel Benzin Fiyatları

Benzinin litresi İstanbul'da 44 lira 65 kuruş, Ankara'da 45 lira 22 kuruş, İzmir'de 45 lira 58 kuruşa satılıyor.

4 Yılın En Düşük Seviyesinde

Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle sert düştü. Brent petrol, 60 doların altına inerek 4 yılın en düşük seviyesini gördü.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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