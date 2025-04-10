Otomotiv Sektöründe Nisan Ayı Fırsatları ve Zamlar

Nisan ayında otomobil markaları, kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Fiat, Renault, Chery ve Peugeot gibi markalar, sıfır faizli kredi, 150.000 TL'yi aşan nakit indirimler ve 1.500.000 TL'ye kadar finansman destekleri sunarak tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor. Bazı modellerde fiyatlar sabit kalırken, bazı markalar zam yapmayı planlıyor. İşte Nisan ayının tüm kampanyaları ve fiyat değişiklikleri...

Otomotiv Sektöründe Mart Ayı Satış Rekoru

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) raporuna göre, Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2024'ün mart ayına göre yüzde 6,4 büyüme kaydetti. Nisan ayının ilk günlerinde Ramazan Bayramı hareketliliği yaşanırken, sektörde markalardan kampanya açıklamaları gelmeye başladı.

Fiyatları Artan Markalar

Artan döviz kurlarına bağlı olarak bazı markalar, Nisan ayını zamlı fiyat listeleriyle karşıladı. İlk hafta yeni fiyat listesini duyuran markalar Toyota, BMW, Land Rover, Citroen, Nissan, Opel, Jaecoo, Mercedes, VW, Honda, Kia ve Mini oldu.

Fiyat Listesi Değişmeyen Markalar

Satış adetleri yüksek olsa da Nisan ayının ilk haftasında fiyat listesini sabit tutan markalar da mevcut. Hyundai i20 ve Bayon modellerinde 30 bin TL indirim desteği sunarken diğer modellerde fiyatlar sabit kaldı. BYD, DS, Peugeot ve Subaru Mart ayındaki fiyatlarla satışına devam etti.

Nisan Ayında Öne Çıkan Otomobil Kampanyaları

Togg

Togg, Nisan ayında stoklarla sınırlı olarak bireysel ve kurumsal müşterilere farklı alternatifler sunuyor. Bireysel kullanıcılar için T10X V2 modelinde 500 bin TL kredi için %0 faizli 12 ay vade veya 1 milyon TL kredi için 48 ay vadeli seçenekler mevcut.

Fiat

Fiat, Egea modellerinde Nisan ayına özel %0 faizli kredi kampanyası sunuyor. Bu kapsamda 150.000 TL kredi, 12 ay taksit ve %0 faiz oranıyla aylık 12.500 TL ödeme seçeneği sunuluyor.

Renault

Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan Nisan kampanyasında Clio, Megane Sedan ve Yeni Duster modellerinin tüm versiyonları için bireysel müşterilere 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0,99 faiz oranı ile aylık ödeme imkanı sunuluyor.

Citroen

C4 ve C4 X modellerinde Nisan ayında başlangıç fiyatı 1.590.000 TL'ye yükseldi. Citroen'in nakit alım desteğiyle Yeni C4 modelinin fiyatı 1.520.000 TL'ye düşerken, donanımlı versiyonu ise kampanya dahilinde 1.650.000 TL olarak açıklandı.

Toyota

Toyota, Nisan ayından itibaren fiyat listelerini güncelleyen markalar arasında yer alıyor. Corolla'nın baz versiyonu 1.5 Vision Plus Multidrive S modeli mart ayında 1.663.000 TL iken Nisan ayında bu fiyat 1.758.000 TL olarak belirlendi.

Nissan

Nissan, Nisan ayında 200.000 TL'ye varan nakit alım desteği ve sıfır faiz fırsatları sunuyor. Qashqai'nin Mild Hybrid modellerinde belirli donanım seviyelerinde nakit alım desteği sağlanıyor.

Kia

Kia'nın Nisan ayına özel kampanyasında EV9 modelinde 600 bin TL, Niro için 250 bin TL'ye 12 ay yüzde sıfır faiz; Picanto için 200 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sunuluyor.

SWM

SWM, Nisan ayında 120 bin TL'ye kadar takas desteği ve sıfır faiz avantajıyla kredi imkanı sağlıyor. G03F modelinde ise 250 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi kampanyası bulunuyor.

Jaecoo

Çinli üretici Jaecoo, Nisan ayına özel nakit indirimleriyle dikkat çekiyor. Jaecoo7 modeli için bireysel müşterilere özel kredi ve nakit alım fırsatları sunuluyor.

Peugeot

Peugeot, Nisan ayında 12 ay, sıfır faizli kredi ve 500 bin TL'ye varan destek sunuyor. Modellerde çeşitli takas desteği ve kredi seçenekleri ile avantajlar sağlanıyor.

Opel

Opel Türkiye, Nisan ayında hem bireysel müşterilere hem de KOBİ'lere özel fırsatlar sunuyor. Elektrikli modellerde uygun finansman seçenekleri ön plana çıkıyor.

Chery

Chery, Türkiye pazarındaki ikinci yılını tamamlayarak Nisan ayında çeşitli modellerde nakit indirimleri ve kredi imkanları sunuyor.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz, E 220 d 4MATIC ve GLC 300 d 4MATIC modelleri için özel finansman seçenekleri sunuyor.

DS Automotive

DS Automotive, Nisan ayında DS 7 modelinde cazip kredi ve takas fırsatları sunuyor. Elektrikli ve hybrid modellerde de çeşitli avantajlar mevcut.

Suzuki

Suzuki, Nisan ayında avantajlı fiyat teklifleriyle dikkat çekiyor ve tüm modellerinde Garantim ON programıyla 10 yıl garanti imkanı sağlıyor.