TCMB, Ramazan'ın enflasyona etkisini hesapladı

Ramazan ayının fiyat istikrarı açısından önemli role sahip gıda fiyatları üzerindeki etkisinin incelendiği analize göre, Ramazan ayının şubat ve mart aylarında işlenmemiş gıda enflasyonunda sırasıyla 1,16 ve 3,53 puan; gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonunda ise 0,75 ve 1,09 puan yukarı yönlü etki oluşturdu.

Analizde "Bu doğrultuda, 2025 yılında Ramazan ayının manşet enflasyona gıda kaynaklı doğrudan etkisini yaklaşık 0,5 puan olarak hesaplıyoruz" denildi.

Buna göre, et ve tavuk eti fiyatlarında Ramazan ayı öncesinde başlayan artış eğilimi Ramazan ayı boyunca ivmelendi, Ramazan sonrasında ise görece ılımlı seyretti.

Yumurta fiyatlarında Ramazan ayı itibarıyla artış, sonrası dönemde ise düşüş görüldü. Analizde "İncelenen tüm ürünlerde Ramazan ayına bağlı fiyat artışlarının kalıcı hale gelme eğiliminde olduğu dikkat çekiyor" denildi.