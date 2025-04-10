Pompalıyla ateş açıp, polise direndi

Burdur merkez Değirmenler Mahallesi Divanbaba Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda alkollü olduğu belirlenen Kasım K. evinin önünde pompalı tüfekle havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çelik yelek giyen polislerin yaklaşık 45 dakikalık çabası sonucu tüfeği teslim eden Kasım K. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.