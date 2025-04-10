Samsun'da kumar baskını! 36 bin 988 lira ceza kesildi

Operasyonda, masalar üzerinde bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen paraya da el konuldu.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira ceza verdi.

Samsun Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

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